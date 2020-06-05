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Женский «Челси» признают чемпионом Англии, хотя на первом месте идет «Сити»

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Футболистки «Челси»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

А дамы из «Ливерпуля» будут играть в Чемпионшипе.

Женский «Челси» будет признан чемпионом Англии, хотя турнирную таблицу возглавляет «Манчестер Сити». Лига не будет доиграна из-за пандемии коронавируса.

Информация появилась у журналиста The Times Мартина Циглера. Он утверждает, что итоги женского чемпионата Англии официально объявят в ближайшее время.

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«Челси» идет на втором месте, отставая от «Ман Сити» на один балл, но имеет игру в запасе и лучшее среднее количество набранных очков. Женский состав «Ливерпуля» вылетел из турнира, а его место займет «Астон Вилла».

  • Женская Суперлига Футбольной ассоциации разыгрывается в Англии с 2010 года.
  • Футболистки «Челси» выигрывали турнир в 2015 году и в сезоне-2017/18.

Женский «Челси» подстроит тренировки под месячные футболисток

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