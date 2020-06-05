АПЛ опубликовала расписание первого тура после возобновления

Юрген Клопп
Фото: Getty Images
«Ливерпуль» может оформить титул уже в июне.
Английская Премьер-лига объявила официальные даты возвращения и опубликовала расписание первых туров.
Лига вернется двумя перенесенными матчами в среду, 17 июня. «Астон Вилла» сыграет с «Шеффилд Юнайтед», а «Манчестер Сити» с «Арсеналом». Тур продолжится матчами с 19 по 22 июня.
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- «Ливерпулю» осталось одержать две победы до чемпионства.
- Место проведения двух ближайших матчей клуба будет определено позднее.
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