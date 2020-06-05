Тренер бельгийца по сборной считает, что все зависит от участия клуба в Лиге чемпионов.

Ситуация с возможным баном «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на будущий сезон все еще не разрешилась, и Кевин де Брёйне может задуматься о смене клуба в случае отрицательного исхода – считает тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

«Кевин – победитель, он учтет все. Возможный запрет в Лиге чемпионов, останется ли в клубе тренер, с которым у него фантастические отношения. Кевин очень рациональный и очень зрелый, он примет все во внимание. Поэтому, конечно, если на «Манчестер Сити» наложат запрет, он примет это во внимание при принятии решения. На протяжении многих лет видно, что когда он где-то счастлив – ему нравится оставаться и побеждать», – цитирует коуча beIN Sports.

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