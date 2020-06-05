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Мартинес не исключил ухода Де Брёйне из «Манчестер Сити»

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Кевин де Брёйне

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Тренер бельгийца по сборной считает, что все зависит от участия клуба в Лиге чемпионов.

Ситуация с возможным баном «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на будущий сезон все еще не разрешилась, и Кевин де Брёйне может задуматься о смене клуба в случае отрицательного исхода – считает тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес.

«Кевин – победитель, он учтет все. Возможный запрет в Лиге чемпионов, останется ли в клубе тренер, с которым у него фантастические отношения. Кевин очень рациональный и очень зрелый, он примет все во внимание. Поэтому, конечно, если на «Манчестер Сити» наложат запрет, он примет это во внимание при принятии решения. На протяжении многих лет видно, что когда он где-то счастлив – ему нравится оставаться и побеждать», – цитирует коуча beIN Sports.

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  • Де Брёйне играет за клуб с 2015 года.

Де Брёйне – MVP сезона. Он уже претендует на «Золотой мяч», а его травмы могут потопить «Сити»

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