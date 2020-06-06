Джейми Варди
Фото: Getty Images
Все мы люди.
Нападающий «Лестера» Джейми Варди в компании супруги сгонял в «МакАвто» на Bentley стоимостью 145 тыс евро.
Из-за коронавируса рестораны сети долгое время были закрыты, но с июня заработал сервис «МакАвто», и англичане массово поехали за бургерами. По Биг Макам соскучился и звездный страйкер.
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- Джейми известен необычной диетой – в день матча он выпивает по три энергетика.
- Англичанин зарабатывает под 160 тыс евро в неделю.
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