Все мы люди.

Нападающий «Лестера» Джейми Варди в компании супруги сгонял в «МакАвто» на Bentley стоимостью 145 тыс евро.

Из-за коронавируса рестораны сети долгое время были закрыты, но с июня заработал сервис «МакАвто», и англичане массово поехали за бургерами. По Биг Макам соскучился и звездный страйкер.

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Джейми известен необычной диетой – в день матча он выпивает по три энергетика.

Англичанин зарабатывает под 160 тыс евро в неделю.

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