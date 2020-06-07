Клопп объяснил, почему летом у «Ливерпуля» не будет крупных трансферов

Мерсисайцы не гонятся за трансферными бомбами.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему клуб отказался дорогих приобретений в летнее трансферное окно.

«В мире много хороших футболистов. Вернер – отличный игрок, Хаверц – тоже. Чтобы трансфер состоялся, должны сойтись все факторы: нужный момент, возможности. Шесть или семь недель назад мы не знали, сыграем ли еще в этом году. Если бы сезон решили не доводить до конца, мы бы думали только о том, когда сможем выйти на поле. А сейчас все вот-вот начнется, и мы ведем себя так, будто все по-прежнему. Но это не так.

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В Англии плодятся слухи, кого купит «Манчестер Юнайтед», кого – «Челси». Но в «Ливерпуле» все тихо. Если вы хотите вести бизнес и все так же зависеть от доходов, не зная при этом, сколько сможете заработать... Тем более мы не знаем, когда вернутся болельщики.

Сейчас все клубы теряют средства: возвращают деньги за абонементы и, возможно, не смогут продавать их в следующем сезоне. По крайней мере, на первые 10-15 матчей. Сектора не будут заполнены, билеты не будут проданы. Все будет немного не так, как раньше. Если мы будем обсуждать с игроками сокращение зарплаты и в то же время тратить по 50-60 миллионов фунтов на новичков, нам придется объясняться», – цитирует Клоппа Sky Sports со ссылкой на Sky Germany.

АПЛ возобновится 17 июня.

«Ливерпуль» после 29 туров уверенно занимает первое место, для завоевания титула осталось набрать шесть очков.

АПЛ опубликовала расписание первого тура после возобновления

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