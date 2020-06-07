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Клопп объяснил, почему летом у «Ливерпуля» не будет крупных трансферов

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Юрген Клопп

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 16 минут

Мерсисайцы не гонятся за трансферными бомбами.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему клуб отказался дорогих приобретений в летнее трансферное окно.

«В мире много хороших футболистов. Вернер – отличный игрок, Хаверц – тоже. Чтобы трансфер состоялся, должны сойтись все факторы: нужный момент, возможности. Шесть или семь недель назад мы не знали, сыграем ли еще в этом году. Если бы сезон решили не доводить до конца, мы бы думали только о том, когда сможем выйти на поле. А сейчас все вот-вот начнется, и мы ведем себя так, будто все по-прежнему. Но это не так.

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Сейчас все клубы теряют средства: возвращают деньги за абонементы и, возможно, не смогут продавать их в следующем сезоне. По крайней мере, на первые 10-15 матчей. Сектора не будут заполнены, билеты не будут проданы. Все будет немного не так, как раньше. Если мы будем обсуждать с игроками сокращение зарплаты и в то же время тратить по 50-60 миллионов фунтов на новичков, нам придется объясняться», – цитирует Клоппа Sky Sports со ссылкой на Sky Germany.

  • АПЛ возобновится 17 июня.
  • «Ливерпуль» после 29 туров уверенно занимает первое место, для завоевания титула осталось набрать шесть очков.

АПЛ опубликовала расписание первого тура после возобновления

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