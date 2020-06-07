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Легенда «Ливерпуля» Барнс случайно запостил в твиттер скриншот из порно

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Джон Барнс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 29 минут

Экс-футболисту пришлось извиняться.

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джон Барнс случайно выложил в твиттер скриншот из порноролика.

56-летний Барнс опубликовал скриншот с высказыванием матери президента США Дональда Трампа о сыне, но не заметил, что в скрин попала фотогалерея его смартфона. В сохраненках экс-футболиста оказалось фото пикантного характера. Джон удалил публикацию, но ее успели сохранить – посмотреть можно здесь.

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Барнс принес извинения подписчикам. «Прошу прощения, если кого-то оскорбил. Я запостил картинку с Дональдом Трампом, которую мне прислал друг. А под ней была видна галерея смартфона с порновидео. Я понятия не имел, что оно там было, и извиняюсь еще раз», – написал он.

Подписчик предложил экс-футболисту обрезать изображение, но Барнс признался, что не знает, как это сделать. «Я боюсь нажимать кнопки на этом телефоне. Мне 56 лет, я доволен тем, что могу написать в твиттере пару слов, понятных людям», – ответил Джон.

  • Барнс играл за «Ливерпуль» с 1987 года по 1997-й и забил 84 мяча в 317 играх.
  • Также он выступал за «Садбери Корт», «Уотфорд», «Ньюкасл» и «Чарльтон».

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