Кажется, последние успехи команды вскружили голову даже легендам «Ливерпуля».

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер написал колонку для Daily Mirror, посвященную нападающему «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернеру. Материал вышел под заголовком «Тимо Вернер талантлив, но он просто недостаточно хорош для «Ливерпуля».

«Я слышал шум вокруг Тимо Вернера в последние недели, но я не большой поклонник. Понимаю, что он талантливый игрок, в некоторых матчах он блистает, что подчеркивает его уровень. Но соответствует ли Вернер уровню нынешней тройки «Ливерпуля»? Как по мне, нет. И, очевидно, мои тезисы пройдут проверку в следующем сезоне, если он перейдет в «Челси».

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Я видел разочарование некоторых болельщиков «Ливерпуля», когда они поняли, что он, вероятно, не переедет из «РБ» на «Энфилд». Создается впечатление, будто он Марко ван Бастен, игрок мирового уровня, который мог бы перейти в любую команду. Я наблюдал за ним несколько раз, и в его игре есть вещи, которые мне нравятся и которыми я восхищаюсь. Но достаточное ли влияние он оказывает? Как по мне, нет. Соответствует ли уровню тех игроков, на позицию которых вы подписываете его? Не в «Ливерпуле». Может быть, в «Челси», – написал Фаулер.

Ранее стало известно, что Вернер по окончании сезона-2019/20 присоединится к «Челси».

Основную тройку нападающих «Ливерпуля» составляют Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане.

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