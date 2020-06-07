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Фаулер: «Вернер талантлив, но недостаточно хорош для «Ливерпуля»

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Робби Фаулер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Кажется, последние успехи команды вскружили голову даже легендам «Ливерпуля».

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер написал колонку для Daily Mirror, посвященную нападающему «РБ Лейпциг» и сборной Германии Тимо Вернеру. Материал вышел под заголовком «Тимо Вернер талантлив, но он просто недостаточно хорош для «Ливерпуля».

«Я слышал шум вокруг Тимо Вернера в последние недели, но я не большой поклонник. Понимаю, что он талантливый игрок, в некоторых матчах он блистает, что подчеркивает его уровень. Но соответствует ли Вернер уровню нынешней тройки «Ливерпуля»? Как по мне, нет. И, очевидно, мои тезисы пройдут проверку в следующем сезоне, если он перейдет в «Челси».

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  • Ранее стало известно, что Вернер по окончании сезона-2019/20 присоединится к «Челси».
  • Основную тройку нападающих «Ливерпуля» составляют Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Садио Мане.

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