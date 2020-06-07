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Абрамович купил картину Эдварда Мунка «Крик». Она стоит почти в 2 раза дороже, чем Вернер

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Эдвард Мунк, «Крик»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
21 минут назад

Роман Аркадьевич – ценитель экспрессионизма.

Владелец «Челси» Роман Абрамович приобрел картину норвежского живописца-экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик».

Об этом сообщает телеграм-канал Sotheby's Life. Известная картина обошлась российскому миллиардеру в 120 миллионов долларов (около 106 млн евро). Мунк написал четыре версии «Крика»; работа, которую приобрел Абрамович, была единственной, хранившейся в руках частных коллекционеров.

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  • «Крик» был продан Абрамовичу на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке.
  • Тимо Вернер, который вот-вот перейдет в «Челси», обойдется Роману Аркадьевичу дешевле – в 64 млн евро.

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

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