Роман Аркадьевич – ценитель экспрессионизма.

Владелец «Челси» Роман Абрамович приобрел картину норвежского живописца-экспрессиониста Эдварда Мунка «Крик».

Об этом сообщает телеграм-канал Sotheby's Life. Известная картина обошлась российскому миллиардеру в 120 миллионов долларов (около 106 млн евро). Мунк написал четыре версии «Крика»; работа, которую приобрел Абрамович, была единственной, хранившейся в руках частных коллекционеров.

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«Крик» был продан Абрамовичу на аукционе «Сотбис» в Нью-Йорке.

Тимо Вернер, который вот-вот перейдет в «Челси», обойдется Роману Аркадьевичу дешевле – в 64 млн евро.

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

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