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Британские политики призвали Джонсона запретить покупку «Ньюкасла» принцем-саудитом

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Борис Джонсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 28 минут

16 членов парламента уверены, что Мухаммед ибн Салман отмывает репутацию через спорт.

16 членов парламента Великобритании выступили с обращением к премьер-министру страны Борису Джонсону.

Как сообщает The Telegraph, темой обращения стала сделка по приобретению «Ньюкасла» консорциумом, который связан с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Политики осудили потенциальную сделку, напомнив, что принца обвиняют в организации убийства журналиста Джамала Хашогги.

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Также политики напомнили, что другим людям пора перестать использовать Великобританию как «инструмент для отмывания репутации через спорт». По мнению членов парламента, сделка между нынешним владельцем «Ньюкасла» и ибн Салманом «передает неверный посыл».

  • На данный момент «Ньюкаслом» официально владеет Майк Эшли, который неоднократно сталкивался с жесткой критикой со стороны болельщиков «сорок».
  • При Эшли «Ньюкасл» дважды опускался из АПЛ в Чемпионшип, после чего возвращался в высшую лигу.

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