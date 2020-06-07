16 членов парламента уверены, что Мухаммед ибн Салман отмывает репутацию через спорт.

16 членов парламента Великобритании выступили с обращением к премьер-министру страны Борису Джонсону.

Как сообщает The Telegraph, темой обращения стала сделка по приобретению «Ньюкасла» консорциумом, который связан с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Политики осудили потенциальную сделку, напомнив, что принца обвиняют в организации убийства журналиста Джамала Хашогги.

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Также политики напомнили, что другим людям пора перестать использовать Великобританию как «инструмент для отмывания репутации через спорт». По мнению членов парламента, сделка между нынешним владельцем «Ньюкасла» и ибн Салманом «передает неверный посыл».

На данный момент «Ньюкаслом» официально владеет Майк Эшли, который неоднократно сталкивался с жесткой критикой со стороны болельщиков «сорок».

При Эшли «Ньюкасл» дважды опускался из АПЛ в Чемпионшип, после чего возвращался в высшую лигу.

Сын убитого журналиста простил палачей отца. В убийстве обвиняют будущего владельца «Ньюкасла»

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Чемпионат Англии Йоханнес Бё – о покупке «Ньюкасла» принцем: «Мне не нравится отмывка репутации через спорт» 28/04/2020 В 14:43