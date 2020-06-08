Александр всегда хотел выступать только за сборную Украины.

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко назвал бредом сообщения о том, что он в прошлом хотел получить российское гражданство.

О том, что Зинченко рассматривал вариант стать гражданином России, в эфире телеканала «Матч Премьер» сообщил футбольный агент Олег Еремин. По словам агента, в получении гражданства РФ были заинтересованы родители Зинченко и сам игрок, когда он выступал за «Уфу». В итоге процедура затянулась, а сам Зинченко получил вызов в сборную Украины.

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«Бред», – написал 23-летний футболист в инстаграме в комментариях под данной новостью.

Зинченко выступал за «Уфу» в 2015-2016 гг., начав в составе башкирской команды взрослую карьеру.

До «Уфы» защитник выступал за молодежную команду донецкого «Шахтера». Игроком «Манчестер Сити» Зинченко стал в 2016 году, однако сезон-2016/17 провел на правах аренды в голландском ПСВ.

За сборную Украины Зинченко выступает с 2015 года. Александр провел 31 матч за национальную команду и забил четыре мяча.

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