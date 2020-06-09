Стерлинг: «Джеррард и Лэмпард тренируют гранды – у молодых темнокожих коучей нет таких возможностей»

Вингер считает, что в английском футболе большие проблемы с расизмом.

Футболист «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг высказался о проблеме расового неравенства в английском футболе.

«Протест – отличная отправная точка, чтобы ваш голос был услышан. Но одними только протестами не изменить ситуацию в этой стране. Дело в том, что мы будем делать дальше. Нужно говорить о проблемах, нужно менять общество, а затем действовать соответственно. Мы много говорили, теперь пришло время действовать.

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Тренерский персонал, который вы видите в футбольных клубах: Стивен Джеррард, Фрэнки Лэмпард, Сол Кэмпбелл и Эшли Коул. У всех была отличная карьера, все играли за Англию. В то же время все они с успехом сдали экзамены на тренерскую лицензию, чтобы работать на самом высоком уровне, но двое из них, которым не дали правильные возможности – темнокожие», – цитирует Стерлинга BBC.

«Лэмпард» тренирует «Челси», Джеррард – шотландский «Рейнджерс».

Кэмпбелл поработал в двух клубах из низших лиг Англии, Коул тренирует в академии «Челси».

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