В штаб Гвардиолы вошел испанец Лильо. 15 лет назад он сам тренировал Пепа

На смену Микелю Артете пришел важный человек в жизни Гвардиолы.

Испанский специалист Хуан Мануэль Лильо вошел в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».

«Счастлив присоединиться к тренерскому штабу «Манчестер Сити». Мы с Пепом знакомы много лет, рад стать частью его прекрасной команды», – заявил Лильо после подписания контракта.

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Лильо 54 года. Свой последний сезон в качестве игрока Гвардиола провел в мексиканском клубе «Дорадос де Синалоа», главным тренером которого был как раз Лильо. Предыдущим местом работы Хуана был китайский «Циндао Хуанхай», которому он помог выиграть Лигу 1 и выйти в Суперлигу.

Ранее по ходу сезона-2019/20 тренерский штаб Гвардиолы покинул испанец Микель Артета, ставший главным тренером «Арсенала».

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