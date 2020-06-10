В итоге «дьяволы» скатали двусторонку.

Товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» против «Сток Сити» в рамках подготовки к возобновлению сезона сорвался из-за коронавируса.

Во вторник 9 июня команды должны были устроить спарринг на тренировочной базе «МЮ». Гости приехали в Манчестер, но за несколько минут до начала матча стало известно, что тест тренера «гончаров» Майкла О'Нила на коронавирус дал положительный результат – «Сток» в полном составе уехал обратно. В официальном заявлении команды говорится, что предыдущие пять тестов специалиста были отрицательными, а последнюю пробу он сдал только в понедельник, 8 июня.

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Как сообщает The Independent, «Манчестер» все же провел игру – футболисты поделились на два состава и сыграли между собой.

Чемпионат Англии для «МЮ» возобновится 19 июня в матче против «Тоттенхэма».

Команда занимает пятое место и на три балла отстает от четвертого «Челси».

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