Футбол
Чемпионат Англии

«МЮ» отменил товарняк со «Стоком» за минуты до начала – у тренера «гончаров» нашли COVID-19

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Уле-Гуннар Сульшер

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 38 минут

В итоге «дьяволы» скатали двусторонку.

Товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» против «Сток Сити» в рамках подготовки к возобновлению сезона сорвался из-за коронавируса.

Во вторник 9 июня команды должны были устроить спарринг на тренировочной базе «МЮ». Гости приехали в Манчестер, но за несколько минут до начала матча стало известно, что тест тренера «гончаров» Майкла О'Нила на коронавирус дал положительный результат – «Сток» в полном составе уехал обратно. В официальном заявлении команды говорится, что предыдущие пять тестов специалиста были отрицательными, а последнюю пробу он сдал только в понедельник, 8 июня.

Суперкубок Европы

«Отпустил пару шуток в адрес Роналду». Данни вспомнил победу над «МЮ» в Суперкубке

ВЧЕРА В 20:32

Как сообщает The Independent, «Манчестер» все же провел игру – футболисты поделились на два состава и сыграли между собой.

  • Чемпионат Англии для «МЮ» возобновится 19 июня в матче против «Тоттенхэма».
  • Команда занимает пятое место и на три балла отстает от четвертого «Челси».

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Англии

«Дерьмо было везде». Сотрудник «МЮ» рассказал, как клубную раздевалку затопило из канализации

31/05/2020 В 13:10
Суперкубок Европы

«Отпустил пару шуток в адрес Роналду». Данни вспомнил победу над «МЮ» в Суперкубке

ВЧЕРА В 20:32
По теме
ФутболЧемпионат АнглииМанчестер ЮнайтедСток Сити
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат Италии

Журналист Mediaset: Роналду может уйти из «Ювентуса» по окончании сезона

ЧАС НАЗАД
Чемпионат Англии

В штаб Гвардиолы вошел испанец Лильо. 15 лет назад он сам тренировал Пепа

12 ЧАСОВ НАЗАД
Кубок России

Уткин о решении РФС по матчу «Зенит» – «Спартак»: «Вы обалдели, друзья мои. Кто наказан за просос?»

14 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Боярский постоянно нарушает ПДД. Жители Петербурга боятся, что он сядет за руль пьяным

15 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Футбол

Назови всех игроков АПЛ, ездивших на ЧМ-2018. Победи шарлатанов в битве умов

00:35:13
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Унион» не побеждает с февраля. В Мёнхенгладбахе берлинцы тоже словили разгром

00:01:00
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Германии

«Боруссия» и «Падерборн» ничего не забили в первом тайме. Зато во втором – сразу 7 банок

00:01:39
Play Icon
Play Icon
Футбол

Играл за бомжей, чуть не лишился ноги, унизил город Манчестер. Провальные трансферы «МЮ»

00:07:44
Play Icon

Тренды

Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

16 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Чемпионат России

«Обезьяна, убирайся домой!» Первый легионер сборной России: страдал от расизма и нарвался на мафию

ВЧЕРА В 08:00
Play Icon
Снукер

Робертсон красиво разобрался с Мафлином, оформив третий сотенный брейк на турнире

07/06/2020 В 21:39
Play Icon
Play Icon
Теннис

Ровно 18 лет назад Винус взяла камеру, чтобы снять Серену после финала «РГ»-2002

07/06/2020 В 21:23
Play Icon
Чемпионат России

Арустамян: «В понедельник Вагнер официально объявит о переходе в ЦСКА»

07/06/2020 В 15:14
Чемпионат России

Вагнер Лав возвращается в ЦСКА. В чем его уникальность и зачем он нужен Гончаренко?

06/06/2020 В 16:07
Play Icon
Снукер

Доэрти шикарно отбил шар от борта в противоположную лузу

07/06/2020 В 21:11
Play Icon
Play Icon
Снукер

Судья запутался в шарах и устроил длинный перерыв Робертсону и Карти в разгар фрейма

07/06/2020 В 20:20
Play Icon
Play Icon
Киберспорт

Дибала сделал Алли в благотворительном матче в FIFA 20. Но оба выбрали не свои клубы

07/06/2020 В 06:56
Play Icon
КХЛ

Брагин возглавил сборную России, Ларионов – тренер молодежки

05/06/2020 В 05:20
Чемпионат Германии

Вернер подпишет 5-летний контракт с «Челси» и станет самым высокооплачиваемым игроком клуба

04/06/2020 В 18:47
Нурмагомедов – Макгрегор

«Это было дело чести». Хабиб объяснил массовую драку после боя

07/10/2018 В 10:38
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалВ штаб Гвардиолы вошел испанец Лильо. 15 лет назад он сам тренировал Пепа