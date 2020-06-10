Российский миллиардер и владелец «Челси» – важный игрок на арт-рынке.

7 июня появилась информация о покупке российским миллиардером Романом Абрамовичем одного из четырех оригиналов самой известной картины Эдварда Мунка «Крик» – остальные три принадлежат норвежским музеям. В мае полотно продали на аукционе Sotheby's за 120 млн долларов при стартовой цене в 50 млн. Правда, уже к вечеру того же дня близкий к владельцу «Челси» источник опроверг покупку, а The Wall Street Journal сообщил, что обладателем шедевра стал американский финансист и коллекционер Леон Блэк.

Тем не менее гипотетический факт приобретения знаковой картины ни у кого не вызвал удивления – Абрамович давно считается важным игроком на рынке современного (и не только) искусства.

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«Гараж» – как первое арт-пространство, знаковые покупки картин Фрейда, Бэкона и Ротко

Первое публичное появление Романа Аркадьевича в сфере современного искусства состоялось в 2007 году. Появление, надо признать, было эффектным – в Венецианский залив вошла 86-метровая яхта Ecstasea стоимостью более 100 миллионов долларов с серебристым вертолетом на палубе. Так Абрамович вместе со своей будущей женой Дарьей Жуковой приехал на открытие выставки в российском павильоне на Биеннале современного искусства. По данным французской газеты Le Monde не просто так – выставка была подготовлена именно при финансовой поддержке бизнесмена.

В следующем году Абрамович зашел в современное искусство уже по-крупному – сначала на аукционе Christie's работа Люсьена Фрейда «Спящая соцработница» ушла за фантастические 33,6 млн долларов, сделав Фрейда самим дорогим ныне живущим художником. Затем на аукционе Sotheby’s миллиардер повысил ставки – он купил триптих Фрэнсиса Бэкона за 86,3 млн долларов, побив сразу два рекорда: работа стала самым дорогим произведением послевоенного искусства на тот момент, а Бэкон – самым дорогим британским художником.

Роман Абрамович и Дарья Жукова Фото: Getty Images

Ну а в сентябре все того же 2008-го Абрамович вместе с Жуковой открыли пространство «Гараж». Располагавшаяся поначалу в здании Бахметьевского автобусного гаража площадка стала первой в России филантропической организацией, направленной на развитие современного искусства и культуры. В 2014-м «Гараж» сменил формат с культурного центра на музей и переехал в Парк Горького, проведя несколько крупных выставок: от Марины Абрамович до Мишеля Гондри, а также запустив образовательные программы и выпуск книг по современному искусству, архитектуре, новым медиа, фотографии, кинематографу и театру.

«В 2008-м это было сравнимо с запуском космической ракеты частным владельцем. Музей – это же не просто городской архив всяких древностей и кунштюков. Это инфраструктура, научный центр, который занимается сохранением, производством и распространением культуры. Это бездонная яма в смысле инвестиций. Значение «Гаража» для города невозможно переоценить. Но нельзя в то же время забывать, что лидирующую позицию в образовании и развитии музея «Гараж» сыграла Дарья Жукова. Это, в первую очередь, ее проект», – рассказала Eurosport.ru искусствовед Ульяна Доброва о значении появления «Гаража» в арт-пространстве.

«Гараж» стал первой институцией, которая не только привозила уникальные работы Ротко, Бротарса и других «недоступных» ранее художников, но и начала делать современное пространство для всех: детей, взрослых, адаптивную среду для людей с особенностями. Они первыми стали обучать современному арт-менеджменту и, ко всему прочему, сделали архив советских и постсоветских отечественных художников, о которых мы и не слышали. «Гараж» – первое современное российское арт-пространство», – продолжает культуролог, преподаватель МГПУ и автор подкаста «Искусство для пацанчиков» Настя Четверикова.

«У нас до этого не было институции, которая связывала бы западноевропейское современное искусство и российское, – соглашается с другими спикерами искусствовед, доцент кафедры современного искусства РГГУ Кирилл Алексеев. – Основная роль «Гаража» именно в этом.

– На сегодняшний день «Гараж» остается единственной такой площадкой?

– Да. Другие площадки, конечно, тоже есть, но объем их взаимодействия принципиально отличается. «Гараж» объединяет и художников, и богатых людей – он дает престиж современному искусству, это очень важный момент».

В тот же период Абрамович оформил покупку и первой большой коллекции – 12 полотен Марка Ротко. Картины достались бизнесмену благодаря скандалу: одним из фигурантов дела о крушении финансовой пирамиды Бернарда Мейдоффа стал раввин синагоги на Манхэттене Джей Эзра Меркин – он лично представлял клиентов Мейдоффу. Естественно, разъяренные потерпевшие завалили Меркина исками – тому ничего не осталось, кроме как продать коллекцию за 310 млн долларов – очень небольшую сумму за дюжину шедевров. Только одно полотно «Оранжевый, красный, желтый» ушло на аукционе Christie's за почти 87 млн долларов.

Уже на следующий год Абрамович вошел в топ-10 главных коллекционеров искусства в мире по версии престижного американского журнала ARTnews. «Он просто приходит и берет самое лучшее», – рассказывала о подходе Абрамовича к современному искусству глава русского отдела Sotheby’s Джо Виккери.

Зачем все это Абрамовичу?

Позднее издатель и редактор ARTnews Эстероу Милтон так характеризовал Абрамовича как коллекционера: «Он закрыт для искусствоведческих кругов, поэтому нельзя точно сказать, какая его главная цель – заработать на коллекции или собрать лучшие образцы современного и актуального искусства. Когда я был в Москве на открытии «Гаража», то пытался встретиться с ним, но Абрамович отказал мне в интервью. Впрочем, насколько я знаю мнения его партнеров, Роман – увлеченный коллекционер, с хорошим вкусом и расчетом».

С тем, что для Абрамовича эта история не просто вложение денег, соглашался и директор «Гаража» Антон Белов, аргументируя это тем, что если бы бизнесмен не любил и не разбирался в современном искусстве, то вряд ли бы у него так долго сохранялся интерес к музею: «Дарья [Жукова] и Роман посвящают музею свое личное время. При этом они доверяют команде и не занимаются так называемым микроменеджментом. Они, конечно, удивительные в этом плане учредители, которые очень помогают идеологически. Я абсолютно ценю в них такое визионерское видение».

Роман Абрамович на открытии «Гаража» Фото: Getty Images

Алексеев: «Абрамович – законодатель мод. Все более-менее серьезные приобретатели современного искусства знают его как человека, с которым за руку здороваются за рубежом. По схеме Романа Аркадьевича, то есть создание культурного центра и наращивание имиджевых позиций вокруг него, действует много последователей.

Траекторию «создание образовательного центра – организация привезенных выставок – поощрение местных выставок и художников» придумал именно Абрамович. Это гениальная схема. Никому не нужно западное современное искусство, если оно не будет подчеркивать свое – только в таком случае к вашим приобретениям и действиям будут относиться серьезно.

– Насколько вся эта история про инвестиции?

– Доходность современного искусства достаточно спорная – гарантий стабильного роста дохода по таким инвестициям нет. Это в некотором роде рулетка, но очень приятная. Игра в эту забавную, довольно рисковую и дорогую забаву приближает людей к высшей страте. Когда вы приобретаете предмет современного искусства, вы показываете, что живете не во вчера, а в завтра. Это показатель стабильности. Для имиджа это часто решающий момент».

Самые известные значимые покупки в коллекции Абрамовича

Важное уточнение: не все представленные ниже работы официально авторизованы как собственность российского миллиардера. Тем не менее в медийном и искусствоведческом пространстве есть устоявшееся мнение, что все эти произведения входят в коллекцию Абрамовича.

Мы попросили руководителя проекта об инвестициях в искусство Artinvestment.ru Егора Молчанова и искусствоведа Ульяну Доброву кратко прокомментировать некоторые знаковые покупки Абрамовича с точки зрения арт-рынка.

Альберто Джакометти, «Венецианка» из серии «Венецианские женщины»

Год приобретения и цена: 2008, 15 млн долларов

Контекст: на открытии ярмарки Art Basel Роман Аркадьевич купил бронзовую статуэтку Джакометти в подарок Жуковой – то приобретение стало самым дорогим на ярмарке в том году. Показательна и цена: в том же году другое произведение из той же серии купили в полтора раза дешевле – за 10 млн долларов.

Молчанов: «Джакометти – один из самых значимых скульпторов ХХ века. Его произведения находятся в самых престижных музеях мира и, безусловно, его скульптуры будут только дорожать со временем».

Альберто Джакометти, «Венецианские женщины» Фото: Eurosport

Люсьен Фрейд, «Спящая соцработница»

Год приобретения и цена: 2008, 33,6 млн долларов

Контекст: самая дорогая на тот момент покупка прижизненной картины какого-либо художника.

Молчанов: «Нашумевшая покупка «Спящей соцработницы» долгое время активно обсуждалась в арт-сообществе. 7 лет она удерживала статус самой дорогой работы Фрейда и серьезно повлияла на рост цены на художника».

Люсьен Фрейд, «Спящая соцработница» Фото: Eurosport

Фрэнсис Бэкон, «Триптих», 1976

Год приобретения и цена: 2008, 86,3 млн долларов

Контекст: самое дорогое произведение послевоенного искусства на тот момент, а также самая дорогая картина среди британских художников.

Молчанов: «Триптих» 1976 года до сих пор относится к числу самых дорогих работ Бэкона, официально уступая лишь другому «Триптиху», проданному на Christies в 2013-м за 142 млн долларов. Бэкон заслуженно является одним из важнейших английских художников и относится к объекту почитания коллекционеров со всего мира. С высокой вероятностью мы увидим в будущем его продажи за сотни миллионов долларов».

Фрэнсис Бэкон, «Триптих» Фото: Eurosport

12 полотен Марка Ротко

Год приобретения и цена: 2008/2009, 310 млн долларов

Контекст: один из самых дорогих американских абстракционистов (наряду с Джексоном Поллоком), родился в Российской империи – его настоящее имя Маркус Роткович.

Молчанов: «Если в начале 2000-х стоимость абстрактных полотен достигала нескольких миллионов долларов, то к концу 2010-х были зафиксированы рекорды в 50 и в 70 млн долларов, и его работы стремятся заполучить все крупнейшие коллекционеры современного искусства. Последние результаты продаж на аукционах показывают, что интерес к Ротко только растет, и снижения цен ждать не стоит».

Доброва: «Фрейд, Бэкон, Ротко – самые дорогие художники, то что называется «голубые фишки» арт-рынка. Все эти вложения станут хорошей инвестицией, так как цены растут несмотря ни на что, а произведений такого музейного качества очень мало на открытом рынке».

Выставка Ротко в «Гараже» Фото: Eurosport

35 картин и скульптур для яхты Eclipse

Год приобретения и цена: 2010, общая стоимость неизвестна

Контекст: конкретного списка произведений нет, но, как сообщал Bloomberg, для самой большой яхты в мире дизайнер Теренс Дисдейл, создававший интерьеры морского гиганта, выбрал работы скульптора Саймона Аллена стоимостью от 5 до 18 тысяч фунтов, а также абстрактные картины художника Тревора Белла стоимостью 25 тысяч фунтов.

Доброва: «Не буду тратить время на пересказ «Википедии», просто скажу, что цены от 5 до 25 тысяч фунтов – суммы для инвестиций в искусство малозначимые».

Пример картины Тревора Белла Фото: Eurosport

Коллекция работ Ильи Кабакова

Год приобретения и цена: 2013, от 30 до 60 млн долларов

Контекст: около 40 полотен, альбомов, рисунков и инсталляций самого дорогого ныне живущего русского художника, с чьей выставки началась история «Гаража».

Доброва: «Илья Кабаков – Альфа и Омега советского неофициального искусства. Его творчество обязательно к изучению. Есть такие базовые вещи человеческой культуры, которые просто надо знать – это как мифы Древней Греции или «Война и мир» Льва Толстого».

«Полетевший Комаров» из альбома «10 персонажей» Ильи Кабакова Фото: Eurosport

Новая Голландия: Абрамович вложил в проект 400 млн долларов, там будет вторая площадка «Гаража»

На 2020-й год запланировано открытие второй площадки «Гаража» – теперь в Санкт-Петербурге. Еще в 2010 году Абрамович заключил соглашение с администрацией города, по которому за следующие семь лет вложил почти 400 млн долларов в проект «Культурной урбанизации» острова Новая Голландия.

Проект даже стал причиной разногласий Абрамовича и Жуковой, по крайней мере, так утверждало издание «BusinessFM» со ссылкой на питерского предпринимателя Антона Вуйму: «Дарья хотела там сделать дискотеку, open air в стиле Ибицы, тем более Новая Голландия как раз остров, там большая поляна и можно сделать такой молодежно-развлекательный центр. А Роман хотел там сделать культурный центр, построить рестораны, сделать маленькую Европу, что, собственно, и произошло. Они очень сильно ругались, причем даже на публике в Новой Голландии».

В итоге действительно разрушенные склады екатеринских времен превратились в культурный центр с ресторанами, магазинами и офисными пространствами. Новая Голландия стала одним из самых популярных городских и культурных мест в городе – только за последние новогодние праздники ее посетили 250 тысяч человек (а ведь полностью комплекс достроят только к 2025 году).

Несмотря на то, что первые реконструируемые здания и парк открылись для посетителей еще в 2016-м, работы над 12-м корпусом лесных складов (теперь «Дом 12»), где и будет располагаться питерская площадка «Гаража», закончились совсем недавно. Хотя и до появления полноценного музея в Новой Голландии регулярно проходили выставки, в том числе и совместно с «Гаражом».

Что будет (и будет ли) входить в основную экспозицию или какими выставками откроется музей пока неизвестно – информации о новом филиале «Гаража» крайне мало. Но успех главной площадки под руководством человека, вложившего по некоторым оценкам больше миллиарда долларов в искусство – точно не самые плохие стартовые условия.

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