70-летний специалист не уверен, что футбол без зрителей – хорошая идея.

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер предсказал, что АПЛ после возобновления сезона превратится в унылый чемпионат. Французский специалист связал это с тем, что на трибунах не будет зрителей.

«То, как люди реагируют на игру, и делает футбол в Англии таким особенным. Это лучшая страна в мире в плане того, как фанаты реагируют на происходящее на поле. Именно поэтому я думаю, что Премьер-Лига будет самым неполноценным чемпионатом без этого.

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Футбол без фанатов – это ненастоящий футбол. В футбольных матчах есть два элемента: игроки и зрители, которые приходят на стадионы. А также люди, которые наблюдают это по телевидению. Вы разделяете эти две вещи, если зрители вынуждены остаться дома. Игроки – это только одна часть представления. Вы поймете, как сильно вам не хватает другой части», – цитирует Венгера The Athletic.

Ранее АПЛ, как и все остальные чемпионаты топ-файв, ушла на паузу из-за пандемии коронавируса.

Возвращение АПЛ намечено на 17 июня. Здесь можно ознакомиться с новым расписанием матчей.

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