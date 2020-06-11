Райан Гиггз, Криштиану Роналду и Неманья Видич
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Криш сделал хет-трик и доказал, что ветеран «МЮ» неправ.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, как сделал замечание экс-одноклубнику Криштиану Роналду из-за газировки и что из этого вышло.
Гиггз увидел, как португальский форвард пьет во время завтрака кока-колу, подошел и сказал: «Мы здесь не делаем этого». Криштиану остался недоволен замечанием, а через несколько дней сделал хет-трик и сказал валлийскому ветерану: «Я пью что хочу, Гиггзи».
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Рассказ 46-летнего Гиггза для подкаста Utd Podcast цитирует O Jogo.
- Роналду и Гиггз были одноклубниками в «МЮ» с 2003 года по 2009-й.
- Гиггз завершил карьеру в 2014 году.
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