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«Я пью что хочу, Гиггзи». Райан рассказал, как Криштиану дерзил ему в «МЮ»

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Райан Гиггз, Криштиану Роналду и Неманья Видич

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через несколько секунд

Криш сделал хет-трик и доказал, что ветеран «МЮ» неправ.

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз рассказал, как сделал замечание экс-одноклубнику Криштиану Роналду из-за газировки и что из этого вышло.

Гиггз увидел, как португальский форвард пьет во время завтрака кока-колу, подошел и сказал: «Мы здесь не делаем этого». Криштиану остался недоволен замечанием, а через несколько дней сделал хет-трик и сказал валлийскому ветерану: «Я пью что хочу, Гиггзи».

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Рассказ 46-летнего Гиггза для подкаста Utd Podcast цитирует O Jogo.

  • Роналду и Гиггз были одноклубниками в «МЮ» с 2003 года по 2009-й.
  • Гиггз завершил карьеру в 2014 году.

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