Не все прониклись идеями равенства.

В субботу, 13 июля, в Лондоне пройдут акции в поддержку движения Black Lives Matter – футбольные фанаты и ультраправые активисты могут сорвать мероприятия.

Издание The Times посвятило материал фанатской группировке Football Lads Alliance – они ответственны за ряд анти-экстремистских баннеров на матчах. Источнику стало известно, что группировка через стадионы и сторонних фанатов продвигает антимусульманскую пропаганду. Hope Not Hate утверждает, что представители движения объединились с крайне-правыми и планируют атаки на участников движения Black Lives Matter, которые организуют акцию в столице Англии.

ЧМ Рабочие-мигранты на стройке ЧМ-2022 не получали зарплату 7 месяцев 3 ЧАСОВ НАЗАД

«Если ты мужик или называешь себя мужиком, ты фанатеющий по футболу мужик и ты ходишь на футбол, тебе не наплевать на нашу страну, нашу историю, нашу культуру, нашу самобытность – я ожидаю, что ты будешь в Лондоне в следующую субботу», – цитирует Hope Not Hate обращение лидера ультраправых болельщиков Томми Робинсона.

Многие английские клубы присоединились к движению Black Lives Matter.

Проявления антирасизма поддерживают в АПЛ и УЕФА.

По легенде «Спартак» мог выиграть чемпионат России-2009. Это правда или сектантский бред?

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат России Алана Мамаева: «С Пашей мы даже деремся, но для нас это нормально» 6 ЧАСОВ НАЗАД