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Hope Not Hate: футбольные хулиганы будут нападать на манифестантов Black Lives Matter в Лондоне

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Английские фанаты

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 40 минут

Не все прониклись идеями равенства.

В субботу, 13 июля, в Лондоне пройдут акции в поддержку движения Black Lives Matter – футбольные фанаты и ультраправые активисты могут сорвать мероприятия.

Издание The Times посвятило материал фанатской группировке Football Lads Alliance – они ответственны за ряд анти-экстремистских баннеров на матчах. Источнику стало известно, что группировка через стадионы и сторонних фанатов продвигает антимусульманскую пропаганду. Hope Not Hate утверждает, что представители движения объединились с крайне-правыми и планируют атаки на участников движения Black Lives Matter, которые организуют акцию в столице Англии.

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«Если ты мужик или называешь себя мужиком, ты фанатеющий по футболу мужик и ты ходишь на футбол, тебе не наплевать на нашу страну, нашу историю, нашу культуру, нашу самобытность – я ожидаю, что ты будешь в Лондоне в следующую субботу», – цитирует Hope Not Hate обращение лидера ультраправых болельщиков Томми Робинсона.

  • Многие английские клубы присоединились к движению Black Lives Matter.
  • Проявления антирасизма поддерживают в АПЛ и УЕФА.

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