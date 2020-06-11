Деле Алли
Фото: Getty Images
Инцидент из тех далеких времен, когда новости про COVID-19 поступали только из Китая.
Деле Алли получил одноматчевую дисквалификацию за расистскую шутку про коронавирус.
Инцидент произошел еще в феврале, но Футбольная ассоциация Англии вернулась к нему только сейчас. На тот момент коронавирусным эпицентром оставался Ухань – 23-летний футболист выложил в соцсети видео с мужчиной азиатской внешности, а затем дополнил пост изображением бутылки антисептика с подписью: «Этому вирусу следует быть быстрее, чтобы достать меня».
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Как сообщает BBC, Алли пропустит ближайший матч «Тоттенхэма» – против «Манчестер Юнайтед», конкурента команды по борьбе за четвертое место.
- Матч пройдет 19 июня.
- Деле получил и денежный штраф – 50 тыс фунтов.
Алли обвинили в расизме, после того как он снял на видео азиата и пошутил про коронавирус
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