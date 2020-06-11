Вернер признался в любви к «Ливерпулю» и Клоппу, но перейдет в «Челси». Как «синие» увели страйкера

В Лондон переедет главный конкурент Левандовского по бомбардирской гонке.

Зимой страйкер «Лейпцига» Тимо Вернер восхищался «Ливерпулем», называл Юргена Клоппа лучшим коучем планеты и говорил, что футбол «красных» идеально ему подходит. Будущие чемпионы Англии долго считались однозначным фаворитом на подписание немца, но в итоге нападающий уедет в Лондон – «Челси» сработал максимально тихо и увел главную трансферную цель чемпионов Европы.

Юрген Клопп дважды встречался с игроком и несколько раз беседовал с ним онлайн. Лучший тренер планеты в глазах большинства немецких игроков убедил нападающего, что места лучше «Энфилда» для его развития просто не существует. Казалось, трансфер к «красным» – решенный вопрос, но на арене появился «Челси». Клуб молниеносно воспользовался нерешительностью конкурентов, а Роман Абрамович выразил готовность проспонсировать выкуп игрока – на что боссы мерсисайдцев так и не решились. Лондонцы выплатят 60 млн евро отступных и добавят Вернера к крутейшему молодому составу вместе с Хакимом Зиехом из «Аякса».

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Большую часть сезона «Ливерпуль» был основным вариантом для страйкера, запасным – еще один сезон в «Лейпциге». Проблема была в том, что 15 июня истекал срок действия пункта о выкупе его контракта за фиксированную сумму. К концу сезона Бундеслиги игрок планировал подыскать жилье в Мерсисайде, но «красные» так и не обратились к немецкому клубу. Клопп проконсультировался с руководством и лично позвонил Вернеру с новостью о том, что сделка не состоится – по информации The Athletic, Юрген объяснил футболисту, что причина исключительно в пандемии и финансовых последствиях.

Владельцы «Ливерпуля» из Fenway Sports Group не берут денег из клуба, но предполагают, что команда будет жить по средствам. Несмотря на победу в Лиге чемпионов, скорый триумф в АПЛ и тихую трансферную активность в последние несколько окон, последствия пандемии жестко ударили по возможностям мерсисайдцев на рынке. Зарплатная ведомость клуба близка к 350 млн евро – клуб пытался скинуть часть окладов сотрудников на государство, но из-за критики изменил решение. «Обсуждать с игроками отказ от зарплаты и покупать парня за 50-60 млн фунтов? Нам пришлось бы это объяснить», – подытожил Клопп.

В клубе отрицают, что банально не наскребли денег, но тратить такую сумму на футболиста подмены было бы неразумно. В распоряжении Клоппа самая опасная тройка нападения в Европе, и изначальный план тренера был в постепенной адаптации игрока к середине сезона – в январе 2021 года Салах и Мане должны были укатить на Кубок Африки. Турнир в итоге перенесли на год, и наличие дорогостоящего страйкера на лавке стало совсем нелогичным.

В гонке были и другие: Уле-Гуннар Сульшер встречался с немцем еще в феврале – даже раньше, чем Клопп. «Юнайтед» сразу оговорился, что придет за Тимо только в случае продажи Погба, поэтому банально не успел бы реализовать клаусулу. У «Челси» таких ограничений не было – Марина Грановская сообщила Лэмпарду, что Абрамович и остальное правление дали добро на покупку Вернера, и Фрэнк тут же лично позвонил ему с радостной новостью. Как выяснилось позже, они вместе с Петром Чехом еще до пандемии совершили тайную вылазку в Германию на переговоры – видение роли Тимо в команде и уровень заинтересованности в игроке впечатлили лагерь страйкера, и с тех пор стороны поддерживали контакт.

Изначально «Лейпцигу» нравился план Вернера, по которому он либо переходит в «Ливерпуль», либо остался еще на сезон, но клуб всегда держал в уме особенности его контракта – с каждым сезоном опция выкупа нападающего становилась все меньше. Через год она составила бы 40 млн евро, а к лету-2022 – 25 млн евро. С момента выхода в Бундеслигу в 2016 году чистые расходы «Лейпцига» составляют 137,2 млн евро – даже больше, чем у «Баварии» (117,5 млн евро). Давящие правила финансового фэйр-плей и убытки от пандемии склонили клуб к продаже главного актива – Тимо не слишком обрадовался, но понял, что ему придется уйти во благо команды.

Для официального заключения сделки еще предстоит уладить небольшие детали, но в ближайшее время «Челси» объявит о переходе. Для клуба это большая трансферная победа – скауты «Ливерпуля», зарекомендовавшие себя одними из лучших в мире, оценили Вернера выше, чем Джейдона Санчо и Кая Хаверца, двух других проспектов Бундеслиги. Лэмпард еще зимой говорил о желании добавить команде огневой мощи, и с прибытием Тимо и Зиеха атака «синих» становится по-настоящему устрашающей. Клуб уделал лучшую команду страны и решил главные вопросы на рынке еще до его открытия.

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