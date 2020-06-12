Кажется, Лорис всерьез намерен побороться с Алиссоном за основу.

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, вернувшийся в клуб после неудачной аренды в «Бешикташе», не намерен покидать мерсисайдцев.

«Если переходить в другой клуб, хотелось бы получать там игровое время – нет смысла покидать «Ливерпуль» ради более слабой команды, чтобы быть там вторым номером. Я не нахожусь под давлением, мне нет необходимости уходить, и я могу прибавить на тренировках в «Ливерпуле». В Англии второй вратарь всегда получает шансы», – цитирует 26-летнего Кариуса Transfermarkt.

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Ошибки немецкого вратаря стали главной причиной поражения «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2018.

Кариус ушел в аренду в «Бешикташ», но в апреле 2020 года расторг соглашение с турецким клубом.

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Чемпионат Англии Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль» 22/04/2020 В 10:20