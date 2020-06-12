Лорис Кариус
Фото: Getty Images
Кажется, Лорис всерьез намерен побороться с Алиссоном за основу.
Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус, вернувшийся в клуб после неудачной аренды в «Бешикташе», не намерен покидать мерсисайдцев.
«Если переходить в другой клуб, хотелось бы получать там игровое время – нет смысла покидать «Ливерпуль» ради более слабой команды, чтобы быть там вторым номером. Я не нахожусь под давлением, мне нет необходимости уходить, и я могу прибавить на тренировках в «Ливерпуле». В Англии второй вратарь всегда получает шансы», – цитирует 26-летнего Кариуса Transfermarkt.
Чемпионат Англии
Liverpool Echo: «Ливерпуль» не внесет Кариуса в заявку и не допустит до тренировок
06/05/2020 В 05:20
- Ошибки немецкого вратаря стали главной причиной поражения «Ливерпуля» в финале ЛЧ-2018.
- Кариус ушел в аренду в «Бешикташ», но в апреле 2020 года расторг соглашение с турецким клубом.
Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере
Чемпионат Англии
Кариус расторг контракт с «Бешикташем» и вернется в «Ливерпуль»
22/04/2020 В 10:20
Лига чемпионов УЕФА
Кариус – о финале ЛЧ: «Не понимаю, когда люди смеются над тем, кто сильно повредил голову»
15/04/2020 В 21:24