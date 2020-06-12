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Ван Дейк отказался от предложения «ПСЖ» и станет самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»

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Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 24 минут

Парижане не сманили Вирджила – он остается у Клоппа.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк отказал «ПСЖ» и готов переподписать контракт с «Ливерпулем» на улучшенных условиях.

По информации The Sun, парижане рассчитывали на 28-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Ван Дейк отказал и подпишет новое соглашение с «Ливерпулем» – его зарплата составит 245 тысяч евро в неделю. Сейчас он зарабатывает 200 тысяч за семь дней.

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Новый контракт сделает Ван Дейка самым высокооплачиваемым футболистом «Ливерпуля» в истории. Сейчас рекорд (222 тысячи евро в неделю) держит нападающий Мохамед Салах.

  • Ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в начале 2018 года.
  • В 2019-м он стал победителем Лиги чемпионов и получил приз лучшего футболиста Европы по версии УЕФА.

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