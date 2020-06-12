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Харгривз: «Все говорят об эгоизме Роналду, но если ты хорош в чем-то – он первым это отметит»

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Оуэн Харгривз, Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Англичанин вспомнил историю из московского финала Лиги чемпионов-2007/08.

Бывший игрок «МЮ» Оуэн Харгривз рассказал, как Криштиану Роналду уступал ему штрафные.

«Я помню, мы практиковали штрафные перед финалом Лиги чемпионов против «Челси», он был на одной стороне штрафной, а я – на другой. Я забил девять из десяти в верхний угол, и Эдвин ван дер Сар стоял на воротах. Он подошел ко мне и сказал: «Оуэн, если мы получим штрафной в финале Лиги чемпионов, ты должен его бить». Я ответил: «Я не могу забрать это право у Криштиану – это же Криштиану Роналду».

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В общем, перед выходом на поле Криштиану подходит и говорит: «Оуэн, если мы получим штрафной сегодня, то он твой – я видел, как ты тренируешься». Таким он был. Все говорят о нем, как об эгоисте, но если ты хорош в чем-то – он первым это отметит» – цитирует Харгривза Daily Mail.

  • Оуэн имеет в виду тот самый финал Лиги чемпионов-2007/08 в Москве – Роналду открыл счет в матче.
  • В итоге «МЮ» победил по пенальти.

«Он сказал Фергюсону «Да». Эвра рассказал, что Роналду должен был вернуться в «МЮ»

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