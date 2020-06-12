Стерилизационный туннель
Фото: Other Agency
Коронавирус буквально не пройдет.
Английские футбольные власти рассматривают возможность использования стерилизационных туннелей для возвращения фанатов на трибуны.
Пока большинство возобновляющихся спортивных соревнований проводят/планируют проводить без зрителей – АПЛ в их числе. Как сообщает Daily Mail, в руководстве лиги продумывают сценарии возвращения болельщиков на стадионы, и один из них – специальные туннели, благодаря которым фанаты будут проходить дезинфекцию. Устройство ShieldMe выглядит как сканер в аэропорту с нажимной подушкой на полу, которая запускает струи природного дезинфицирующего средства – оно за пару мгновений убивает COVID-19.
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Подобные устройства уже используют на некоторых заводах. Девайс разбрызгивает хлорноватистую кислоту – естественное дезинфицирующее средство, которое вырабатывается людьми. В футбольном руководстве считают, что прохождение через такой туннель в сочетании с соблюдением дистанции и использованием масок сделает возвращение зрителей на матчи безопасным.
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