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Футболисты АПЛ будут играть с надписью Black Lives Matter вместо фамилий

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«Ливерпуль»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 17 минут

А еще лига разрешила игрокам вставать на одно колено.

Клубы АПЛ поддержат акцию Black Lives Matter (Черные жизни имеют значение) после возобновления сезона.

Лого компании будет присутствовать на футболках игроков до конца чемпионата, а в первых 12 матчах после рестарта фамилии футболистов будут заменены на надпись Black Lives Matter.

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«Мы, футболисты, выступаем вместе с единственной целью искоренения расовых предрассудков, где бы они ни существовали, для создания глобального инклюзивного общества, полного уважения и равных возможностей для всех, независимо от их цвета кожи или вероисповедания. Этот символ является признаком единства всех игроков, всего персонала, всех клубов, всех официальных лиц и Премьер-лиги», – приводит АПЛ коллективное заявление игроков.

  • В обычных условиях любые политические жесты в АПЛ находятся под запретом.
  • Чемпионат возобновится 17 июня.

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