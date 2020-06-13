Английские фанаты защитят военные памятники от активистов Black Lives Matter

В Британии опасаются столкновений фанов и протестующих.

Английские футбольные фанаты объявили о планах защищать военные мемориалы в Лондоне от активистов антирасисткого движения Black Lives Matter (жизни темнокожих важны).

Express сообщает, что Альянс демократических футбольных лидеров (DFLA) призвал дежурить на улице Уайтхолл с полудня субботы 13 июня, так как активисты опубликовали список из 60 расистких памятников, которые нужно снести из-за поощрения рабства.

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Фанаты заявили, что соберутся у памятника Уинстону Черчиллю и Кенотафа. В их заявлении на Facebok написано: «DFLA призывает всех сторонников встретиться 13 июня на Уайтхолле и защитить военные мемориалы. Это не контрпротест против Black Lives Matter, а забота о том, чтобы военные памятники не были осквернены. Пришло время защищать то, что сделали герои войны для страны, и их честь».

Несколько фанатов «Миллуолла» в 12 июня охраняли памятник Чечиллю на Парламентской площади, фанаты «Кардиффа» и «Блэкпула» также предупредили, что готовы применять силу для предотвращения вандализма.

По обновленной информации Independent, протестующие, опасаясь столкновений с футбольными фанатами, перенесли митинг в гайд-парк.

Протесты начались в Америке после убийства полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда.

В Британии протестующие нанесли граффити на статую Черчиллю и снесли памятник работорговцу Эдварду Колстону.

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