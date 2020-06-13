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Mirror: «Сити» устроит «Ливерпулю» чемпионский коридор, если «красные» возьмут титул к очному матчу

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«Ливерпуль» – победитель клубного чемпионата мира

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 18 минут

Мерсисайдцы получат от соперников чемпионские почести.

«Манчестер Сити» готов обеспечить чемпионский коридор для «Ливерпуля», если «красные» оформят титул до очной встречи двух клубов.

Первые матчи «Ливерпуля» после возобновления АПЛ – игры против «Эвертона» и «Кристал Пэлас». Если команда Юргена Клоппа наберет шесть очков, то обеспечит титул. Он возможен и после первой игры, если «Сити» потеряет очки. В любом случае, у «красных» есть все шансы 2 июля приехать в Манчестер чемпионами.

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Mirror сообщает, что Пеп Гвардиола и его команда готовы почтить соперников и устроить им чемпионский коридор. Церемония должна быть согласована между клубами, вскоре стороны начнут переговоры.

  • Сезон АПЛ возобновится 17 июня.
  • «Ливерпуль» набрал 82 очка в 29 играх. У «Сити» – 57 очков и 28 матчей.

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