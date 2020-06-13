«Ливерпуль» – победитель клубного чемпионата мира
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Мерсисайдцы получат от соперников чемпионские почести.
«Манчестер Сити» готов обеспечить чемпионский коридор для «Ливерпуля», если «красные» оформят титул до очной встречи двух клубов.
Первые матчи «Ливерпуля» после возобновления АПЛ – игры против «Эвертона» и «Кристал Пэлас». Если команда Юргена Клоппа наберет шесть очков, то обеспечит титул. Он возможен и после первой игры, если «Сити» потеряет очки. В любом случае, у «красных» есть все шансы 2 июля приехать в Манчестер чемпионами.
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Mirror сообщает, что Пеп Гвардиола и его команда готовы почтить соперников и устроить им чемпионский коридор. Церемония должна быть согласована между клубами, вскоре стороны начнут переговоры.
- Сезон АПЛ возобновится 17 июня.
- «Ливерпуль» набрал 82 очка в 29 играх. У «Сити» – 57 очков и 28 матчей.
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