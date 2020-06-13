Крауч: «Если «Ливерпуль» купит Де Брёйне, то выиграет АПЛ, ЛЧ и скачки Grand National»

Кевин может покинуть «Манчестер Сити» из-за неучастия клуба в Лиге чемпионов.

Бывший нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч высказался о том, что будет с английской Премьер-лигой, если «Ливерпуль» подпишет полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брёйне.

«О, с какой же радостью я бы воспринял этот переход. Если бы «Ливерпуль» подписал Кевина, то выиграл бы в следующем году АПЛ, Лигу чемпионов и скачки Grand National. Но он стоит денег. Знаете, если каждый из фанатов скинется по десять фунтов, возможно, клубу хватит этих денег на Де Брёйне.

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Впрочем, «Ливерпуль» не нуждается в невероятных ресурсах. Их спортивного директора Майкла Эдвардса я знаю еще по работе в «Портсмуте» – он проводит классную селекционную работу. Сейчас в клубе не только крутой состав, но и приятный персонал. В целом на тренировочной базе царит полная гармония», – цитирует Питера Daily Mail.

АПЛ возобновится после паузы, вызванной пандемией коронавируса, 17 июня.

«Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 очков, имея одну игру в запасе.

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