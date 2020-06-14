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С Хадсон-Одои сняты обвинения в изнасиловании

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Каллум Хадсон-Одои

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Футболист доказал свою невиновность.

С нападающего «Челси» Каллума Хадсон-Одои сняты обвинения в изнасиловании. Футболист сообщил об этом в твиттере.

«Во всем мире происходят серьезные события, но вы, наверное, слышали об обвинениях, которые были выдвинуты против меня. Я не комментировал ситуацию и полностью помогал полиции в расследовании. Знал, что однажды мое имя снова будет незапятнанным.

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После тщательного расследования полиция подтвердила, что не будет предпринимать в отношении меня дальнейших действий. Благодарю всех, кто поддержал меня в этот трудный период. Я понял, что быть футболистом и играть за один из лучших клубов мира – большая ответственность. В будущем постараюсь использовать статус игрока «Челси», чтобы стать примером для подражания», – написал 19-летний Хадсон-Одои.

  • Футболист был задержан 17 мая.
  • Девушка, с которой он проводил время, была доставлена в больницу с жалобами на плохое самочувствие.

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