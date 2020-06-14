Мужчина настаивает, что у футболиста есть ганские корни.

Бывший ганский футболист назвал себя биологическим отцом нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рэшфорда.

65-летний гражданин Ганы Михаэль Бойе Маркей заявил об этом в интервью Star Star, которое цитирует Kickoff. С матерью футболиста они якобы расстались 22 года назад.

Чемпионат Англии Рэшфорд набил тату с лого собственного бренда 18/05/2020 В 19:20

«Маркус Рэшфорд – мой сын, и он знает это, хотя мы не виделись уже несколько лет. Первоначально он был зол, потому что думает, что я бросил его, но это было не так. Многие сейчас пытаются взять у меня интервью, чтобы получить новые факты, но я не из тех, кто ищет простой способ получить деньги или стать знаменитостью. Я только хотел прояснить ситуацию и дать миру понять, что Маркус Рэшфорд имеет ганские корни», – рассказал мужчина.

По официальной информации, Рэшфорд, которому сейчас 22 года, родился в пригороде Манчестера в семье Джозефа и Мелании Рэшфордов.

Маркус выступает за основу «МЮ» с 2016 года.

Футболисты АПЛ будут играть с надписью Black Lives Matter вместо фамилий

Подписывайся на нас ВКонтакте

Чемпионат Англии Стерлинг, Уокер, Рэшфорд и Санчо залетели в лайв рэпера и заценили стриптиз 07/04/2020 В 17:46