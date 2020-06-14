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Бывший ганский футболист назвал себя отцом Рэшфорда

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Маркус Рэшфорд

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 4 минут

Мужчина настаивает, что у футболиста есть ганские корни.

Бывший ганский футболист назвал себя биологическим отцом нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркуса Рэшфорда.

65-летний гражданин Ганы Михаэль Бойе Маркей заявил об этом в интервью Star Star, которое цитирует Kickoff. С матерью футболиста они якобы расстались 22 года назад.

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«Маркус Рэшфорд – мой сын, и он знает это, хотя мы не виделись уже несколько лет. Первоначально он был зол, потому что думает, что я бросил его, но это было не так. Многие сейчас пытаются взять у меня интервью, чтобы получить новые факты, но я не из тех, кто ищет простой способ получить деньги или стать знаменитостью. Я только хотел прояснить ситуацию и дать миру понять, что Маркус Рэшфорд имеет ганские корни», – рассказал мужчина.

  • По официальной информации, Рэшфорд, которому сейчас 22 года, родился в пригороде Манчестера в семье Джозефа и Мелании Рэшфордов.
  • Маркус выступает за основу «МЮ» с 2016 года.

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