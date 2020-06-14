Спорное мнение бывшего игрока «красных».

Бывший футболист сборной Англии Стэн Коллимор поделился мнением о выступлении «Ливерпуля» в сезоне-2019/20.

«Ливерпуль» – отличная команда, они получат заслуженный титул, когда выиграют еще два матча. Но, когда я буду праздновать успех бывшего клуба, меня будет печалить тот факт, что доминирование «Ливерпуля» обусловлено не только тем, что он очень хорош, но и тем, насколько плохи многие другие команды.

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Доминирование «Ливерпуля» не означает, что на его примере мы наблюдаем величайшую команду в истории. Просто лишь несколько клубов могут позволить себе покупку нужных футболистов, у этих клубов самые большие бюджеты в лиге. В такой ситуации другие команды попадают в невыгодное положение.

«Ливерпуль» показывает исключительный футбол, но войдет ли он в историю как одна из лучших английских команд всех времен? Нет, согласно вышеуказанным причинам это не так», – цитирует Коллимора GiveMeSport.

После 29 туров в АПЛ-2019/20 «Ливерпуль» опережает «Манчестер Сити» на 25 очков, «горожане» имеют игру в запасе.

Коллимор выступал за «Ливерпуль» в 1995-1997 гг.

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