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Дини: «Гей или бисексуал есть в каждой футбольной команде»

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Трой Дини

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Капитан «Уотфорда» уверен, что игроки все еще боятся каминг-аута.

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини высказался на тему представителей ЛГБТ в футболе.

«Я готов сказать под запись, что в каждой футбольной команде, вероятно, есть один гей или бисексуал. Они там есть на 100%. Я думаю, что геи или другие представители этого [ЛГБТ] сообщества очень обеспокоены необходимостью взять на себя ответственность быть первыми. Думаю, что за первым каминг-аутом последует множество», – рассказал Дини BBC.

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  • В топовых футбольных лигах еще никто не объявлял о нетрадиционной ориентации до завершения карьеры.
  • Самый известный кейс – экс-игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер.

Футболист-гей – о жизни до каминг-аута: «На тренировке трудно думать об игре, а не об ориентации»

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