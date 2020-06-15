Капитан «Уотфорда» уверен, что игроки все еще боятся каминг-аута.

Нападающий «Уотфорда» Трой Дини высказался на тему представителей ЛГБТ в футболе.

«Я готов сказать под запись, что в каждой футбольной команде, вероятно, есть один гей или бисексуал. Они там есть на 100%. Я думаю, что геи или другие представители этого [ЛГБТ] сообщества очень обеспокоены необходимостью взять на себя ответственность быть первыми. Думаю, что за первым каминг-аутом последует множество», – рассказал Дини BBC.

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В топовых футбольных лигах еще никто не объявлял о нетрадиционной ориентации до завершения карьеры.

Самый известный кейс – экс-игрок сборной Германии Томас Хитцльшпергер.

Футболист-гей – о жизни до каминг-аута: «На тренировке трудно думать об игре, а не об ориентации»

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