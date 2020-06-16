Несмотря на неудачу, испанец с ностальгией вспоминает «Манчестер».

Этой весной жена Анхеля ди Марии объяснила провал мужа в «Манчестер Юнайтед» и раскритиковала город: ей не понравилось ни жилье, ни еда, ни люди, а погода загнала в уныние. Аргентинец приехал в Премьер-лигу опытной звездой, но даже он не выдержал напряжения от резкой смены обстановки. Легко представить, как контраст между солнечной Каталонией и дождливым севером Англии мог подействовать на 17-летнего Жерара Пике, который перебрался на остров вслед за другим воспитанником «Барсы» Сеском Фабрегасом.

Франк Райкард готовил каталонцев к возвращению на вершину. В защите он полагался на Карлеса Пуйоля, Рафу Маркеса и Олегера – у тренера не было времени заниматься апгрейдом очередного талантливого тинейджера. Так летом 2004-го Пике попал в команду Алекса Фергюсона, занимавшегося очередной сменой поколений: шотландец заполучил перспективного Криштиану Роналду, вырвал Уэйна Руни из «Эвертона», интегрировал в основу воспитанников Джона О’Ши и Даррена Флетчера. Пике чувствовал, что в такой обстановке у него будет больше шансов проявить себя, чем на родине, и приехал в чужую страну с большими ожиданиями.

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Конечно, в первые месяцы ему не светило даже попадание в заявку взрослой команды, но тренировавшие резерв Рики Сбраджа и Брайан Макклэр быстро заметили способного парня, который не стеснялся и брал на себя инициативу в абсолютно новой обстановке. «Ему не потребовалось много времени на адаптацию, – вспомнил деливший комнату с Пике вратарь Томми Ли. – Он постоянно показывал характер, вел себя уверенно, много шутил и общался со всеми. Благодаря этим качествам он подружился почти со всеми в команде и даже с футболистами основного состава, потому что некоторые из них говорили по-испански».

В октябре Пике дебютировал за взрослый «МЮ» в матче Кубка Лиги, заменив травмированного О’Ши, но полноценного дебюта в Кубке Англии пришлось ждать аж до января. Несмотря на очевидный талант, некоторые считали обаятельного испанца слишком легкомысленным для топ-клуба с претензиями на чемпионство. «Он впечатлял физической формой и очень уверенно обращался с мячом, – продолжает Ли. – Даже для своего возраста он был очень быстрым, но из-за его характера я не предполагал, что ему удастся настолько потрясающая карьера».

Надежды Пике на попадание в основу не оправдывались не только из-за образа шутника, но и благодаря бешеной конкуренции: никто не сомневался в месте Рио Фердинанда в основе, а в пару к англичанину Фергюсон ставил О’Ши, Уэса Брауна или Микаэля Сильвестра. Зато испанец все больше выделялся на фоне остальных юниоров: в первом же сезоне он помог команде выиграть четыре трофея и хладнокровием заслужил статус лидера. «В том сезоне у нас было много игр, – объяснил другой воспитанник «МЮ» Колин Хит. – Он играл за две резервные команды, а также принимал участие в молодежном Кубке. Конечно, когда ты привык играть с мячом и выступаешь на такой позиции, поначалу будешь уязвим. К тому же футбол был более жестким и контактным, но как только он адаптировался к нему, то пришел в норму».

Криштиану Роналду, Андерсон, Жерар Пике и Патрис Эвра Фото: Getty Images

За первые два года в «Юнайтед» Пике провел за основу лишь 10 матчей (три в АПЛ), но Фергюсон доверился положительным отзывам и продлил контракт с испанцем до 2009 года. Почти сразу после этого Жерар отправился в Сарагосу и провел год в аренде за местный «Реал». Там он получил больше игровой практики, набрался опыта у Габриэля Милито и вернулся на «Олд Траффорд», чтобы биться за место в основе. Главная проблема заключалась в том, что за время его отсутствия Фердинанд образовал с Неманьей Видичем самую надежную связку лиги, и теперь Пике мог рассчитывать максимум на роль первого запасного.

Возможно, если бы Жерар воспользовался редкими шансами, то все же навязал конкуренцию англичанину или сербу, но в самый ответственный момент ему не хватило сосредоточенности и удачи. «Сэр Алекс был для меня вторым отцом, – признался Пике. – Он заставлял меня зарабатывать репутацию, но в итоге все-таки дал возможность проявить себя. Летом 2007-го он сказал, что в этом сезоне я проведу примерно 25 матчей. Все шло хорошо, и время от времени я играл с Рио, а затем в ноябре мы отправились на выезд к «Болтону». У наших ворот назначили стандарт, я накрывал Николя Анелька. После подачи мне казалось, что я легко перехвачу мяч, но он пролетел мимо. Анелька легко его обработал и забил – это было похоже на кошмар. Мы проиграли 0:1, и это была моя вина».

До провала в Болтоне Фергюсон привязался к парню и оценил его стойкий характер. Он простил Пике, даже когда тот арендовал у коуча квартиру и завел в ней кролика, а тот уничтожил всю мебель. «Он искусал кресла, кровать и все, что попалось, – вспомнил нелепую ситуацию Пике. – Когда я съехал из квартиры, сэр Алекс позвонил и наорал на меня». Случай с кроликом стал не единственным, когда молодой защитник привел тренера в ярость. «За карьеру в Манчестере у меня бывали по-настоящему мрачные моменты, – добавил Жерар. – Я несколько раз оказывался в полицейском участке – не хочу объяснять из-за чего. Я был молод, и в том городе был никем».

Алекс Фергюсон и Жерар Пике Фото: Getty Images

Еще один скандал случился после рождественской вечеринки, на которой игроки пошли вразнос и отправились в казино. На следующий день Фергюсон устроил всему составу выволочку в раздевалке и швырнул в сторону Пике алюминиевый стул. По рассказам испанца, коуч настолько разозлился, что чуть не сломал себе ногу, и, конечно, после этого традиционные декабрьские вечеринки оказались под запретом. О жестком характере сэра Алекса ходят легенды – такое отношение легко могло сломить 20-летнего иностранца, но Пике, наоборот, проникся принципиальностью Фергюсона и очень жалел, что не может полностью отплатить за доверие.

У тренера не оставалось выбора – Фердинанд и Видич настолько стабильно провели сезон-2007/08, что Жерар появился на поле лишь 13 раз во всех турнирах. Несмотря на место в глубоком запасе, он дважды забил в Лиге чемпионов (в группе киевскому «Динамо» и «Роме») и оставил след в легендарной кампании, которая завершилась серий пенальти против «Челси» под проливным московским дождем. Кроме того, Пике успешно подменил Видича в важнейшем весеннем матче чемпионата против «Арсенала». Победа со счетом 2:1 выключила команду Арсена Венгера из гонки за титул, а Пике заслужил уважение одноклубников и тренера. Испанец так резюмировал карьеру в «Манчестере»: «Это был потрясающий опыт для меня – делить раздевалку с Полом Скоулзом, Криштиану Роналду, Уэйном Руни, Рудом ван Нистелроем, Райаном Гиггзом в таком возрасте. Я играл редко, но вырос в того, кем являюсь сейчас, именно благодаря «Юнайтед».

Фергюсон по-прежнему считал, что Пике еще пригодится «красным дьяволам», но летом 2008-го защитник понял, что соскучился по родному клубу. Из-за действующего контракта сэр Алекс мог пойти на принцип и назначить неподъемную цену за перспективного игрока, но ввиду хороших отношений с Жераром принял его аргументы и отпустил обратно в «Барсу» всего за пять миллионов евро. «Пике – очень уверенный и целеустремленный человек, – объяснил решение испанца бывший ассистент Ферги Рене Мёленстен. – Он знал, что играет достаточно хорошо для основной команды. Выходы на подмену на правый фланг защиты в АПЛ вряд ли ему подходили. Его карьера после ухода из «МЮ» показывает, что он принял правильное решение».

Мечты об успехе в Англии так и не сбылись, но Пике покинул клуб без скандала и много раз подчеркивал, как опыт игры с мировыми звездами под руководством Фергюсона сформировал его характер. С тех пор он превратился в один из символов легендарной команды Пепа Гвардиолы и выиграл 29 трофеев. Новые поколения болельщиков «Барсы» и «МЮ» вряд ли вообще слышали об английском отрезке карьеры каталонской легенды, зато сам Жерар уверен, что не стал бы одним из лучших защитников мира без тренировок с Роналду, конкуренции с Видичем и нравоучений сэра Алекса.

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