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«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

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TAK TIK TALK – чемпионат Англии

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через час

Кто попадет в Лигу чемпионов Англии, а кто вылетит – ответы в новом подкасте.

Гуру тактики Вячеслав Палагин в новом подкасте TAK TIK TALK от Eurosport.ru подготовил болельщиков к рестарту чемпионата Англии. В ближайшие 25 минут вы узнаете, что:

  • будет грустно смотреть за первым за 30 лет чемпионством «Ливерпуля» при пустом «Энфилде», но никакой карантин, никакая угроза новой волны COVID-19 не помешают болельщикам «красных» заполонить улицы Ливерпуля в случае триумфа;
  • «Сити» не станет чемпионом и вряд ли опустится ниже второй строчки, но следить за командой стоит ради Давида Сильвы – бразилец проводит последние матчи за «горожан»;
  • «Челси» и «МЮ» вытеснят «Лестер» из первой четверки: «синие» показывают наилучший футбол из этой тройки, а у «красных дьяволов» легче календарь;
  • Эмилиано Буэндия, Джек Грилиш и дуэт из «Вест Хэма» должны остаться в АПЛ, несмотря на вылет их команд, а вот сами «молотобойцы» как клуб полностью заслуживают билет в Чемпионшип.
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Вот так должна выглядеть итоговая турнирная таблица АПЛ-2019/20 по версии Вячеслава Палагина:

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