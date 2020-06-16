Кто попадет в Лигу чемпионов Англии, а кто вылетит – ответы в новом подкасте.

Гуру тактики Вячеслав Палагин в новом подкасте TAK TIK TALK от Eurosport.ru подготовил болельщиков к рестарту чемпионата Англии. В ближайшие 25 минут вы узнаете, что:

будет грустно смотреть за первым за 30 лет чемпионством «Ливерпуля» при пустом «Энфилде», но никакой карантин, никакая угроза новой волны COVID-19 не помешают болельщикам «красных» заполонить улицы Ливерпуля в случае триумфа;

«Сити» не станет чемпионом и вряд ли опустится ниже второй строчки, но следить за командой стоит ради Давида Сильвы – бразилец проводит последние матчи за «горожан»;

«Челси» и «МЮ» вытеснят «Лестер» из первой четверки: «синие» показывают наилучший футбол из этой тройки, а у «красных дьяволов» легче календарь;

Эмилиано Буэндия, Джек Грилиш и дуэт из «Вест Хэма» должны остаться в АПЛ, несмотря на вылет их команд, а вот сами «молотобойцы» как клуб полностью заслуживают билет в Чемпионшип.

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Смотри и внимай!

Вот так должна выглядеть итоговая турнирная таблица АПЛ-2019/20 по версии Вячеслава Палагина:

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