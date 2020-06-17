Рахим Стерлинг
Фото: Getty Images
Нынешние и бывшие звезды АПЛ решительно осуждают расизм.
Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг выложил в видео в поддержку темнокожих.
В ролике к нему присоединились Гари Линекер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джейдон Санчо, Кевин де Брёйне, Венсан Компани, Гаэль Клиши, Давид Алаба и Люси Бронз. Спортсмены рассуждают о расовом неравенстве и говорят, что устали от проявлений расизма.
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Видео завершают слова 25-летнего Стерлинга: «Я никогда не устану быть черным».
- Антирасистские акции в США и Европе начались после убийства американскими полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда.
- В Англии активисты угрожали памятникам, которые посчитали расистскими – им противостояли футбольные фанаты.
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