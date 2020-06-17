Нынешние и бывшие звезды АПЛ решительно осуждают расизм.

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг выложил в видео в поддержку темнокожих.

В ролике к нему присоединились Гари Линекер, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Джейдон Санчо, Кевин де Брёйне, Венсан Компани, Гаэль Клиши, Давид Алаба и Люси Бронз. Спортсмены рассуждают о расовом неравенстве и говорят, что устали от проявлений расизма.

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Видео завершают слова 25-летнего Стерлинга: «Я никогда не устану быть черным».

Антирасистские акции в США и Европе начались после убийства американскими полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда.

В Англии активисты угрожали памятникам, которые посчитали расистскими – им противостояли футбольные фанаты.

Футболисты АПЛ будут играть с надписью Black Lives Matter вместо фамилий

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