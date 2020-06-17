В Англии есть турнир круче Премьер-лиги. Звучит как бред, но это правда

Там уже все ясно. Здесь – нет.

АПЛ наконец возвращается, но это прекрасно лишь по одной причине: разморозка позволит «Ливерпулю» законно забрать долгожданный титул. Никаких обнулений, зафиксированных таблиц или кабинетного чемпионства – мерсисайдцы получат заслуженное золото самым честным и спортивным образом. Возможно, «Ливерпулю» даже разрешат отпраздновать триумф: праздник пройдет либо в масках и на социальной дистанции, либо перед началом следующего сезона – Клопп уже вбросил такую идею.

На этом хорошие новости заканчиваются. В Премьер-лиге нет ни малейшей интриги – турнир доиграют чисто механически, потому что так надо. Конечно, можно одним глазом посматривать, попадет ли «МЮ» в Лигу чемпионов, но трофейные гонки в Италии и Испании гораздо увлекательнее и непредсказуемее – разумнее сосредоточиться на них.

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При этом в Англии есть турнир, который полностью перекроет по значимости финиш чемпионата. Речь о Кубке страны – за него совсем скоро (всего через 10 дней) начнутся нехилые разборки.

Во-первых, оттуда с треском вылетел «Ливерпуль»: в одной восьмой Клопп выставил полурезерв, и Фрэнк Лэмпард грамотно дожал Юргена. Благодаря этой победе Кубок Англии превратился в полноценный турнир претендентов. Короля больше нет, зато в четвертьфинал прошли остальные топы: «Челси», «Сити», «МЮ», «Лестер» и даже «Арсенал». Получается мощнейший плей-офф почти лигочемпионского уровня.

Во-вторых, у каждого гранда, закрепившегося в сетке, есть сумасшедшие стимулы сражаться за чашку. Пепу важно урвать утешительный приз (тогда будет 5 из 6 титулов за два сезона), Лэмпарду – скомпенсировать жестокий вылет из ЛЧ, а Сульшеру – хоть как-то отблагодарить боссов «МЮ» за доверие, терпение и солидные трансферы. С Артетой тоже все ясно: «Арсенал» на донышке, поэтому надо экстренно доказывать, что он еще не окончательно выпал из тусовки элитных клубов. Своя мотивация есть и у Роджерса: да, «Лестер» достойно прет в АПЛ, но самому Брендону уже пора завоевать что-то посерьезнее легчайших шотландских ачивок.

Третья причина следить за Кубком – обжигающие пары уже в четвертьфинале. С оппонентом повезло только «МЮ», которому достался полудохлый «Норвич». У остальных все ощутимо суровее. «Челси» потолкается с «Лестером» – они соседи по лигочемпионской зоне АПЛ, но с радостью выяснят отношения и тут. «Арсеналу» выпал «Шеффилд»: лондонцы кажутся фаворитами, но это самообман для тех, кто застрял в нулевых. Клуб из Йоркшира фактически занял место «канониров» в Премьер-лиге: пока Артета пыхтит на десятых местах, «Шеффилд» карабкается к Лиге Европы. К тому же он примет «Арсенал» дома – с этой парой вообще ничего не понятно. У «Сити» ситуация попроще, но гостевой «Ньюкасл» – далеко не сладкая булочка. «Сороки» сдержали «горожан» в первом круге АПЛ (2:2), а теперь могут выставить из Кубка. Убрать с дороги главных мажоров лиги – достойная цель для клуба, который вот-вот разбогатеет.

Кайл Уокер и Аллан Сен-Максимин в матче «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» Фото: Getty Images

Если никто внезапно не облажается, в полуфиналах сыграют самые успешные клубы Англии за последние десять лет. Такой убийственный состав не только прокачает статус Кубка, но и поднимет престиж Суперкубка Англии – он будет выглядеть как объединительный бой.

Да, «Ливерпуль» идеально провел осень и зиму, но выйти победителем из летней мясорубки будет почти так же сложно, как выиграть АПЛ. Надо экстренно собраться после паузы, выкладываться без зрителей, гасить соперников в интенсивнейшем ритме – список требований такой лютый, что обладатели Кубка автоматически станут супергероями. И это дополнительный заряд для Клоппа – Суперкубок будет вовсе не товарищеским матчем, а сражением за звание лучшей команды сезона.

Так что все английские расклады официально перевернулись. Премьер-лига скоро закончится, но махач за кубки будет самым горячим и зрелищным в Европе.

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