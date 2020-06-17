«Астон Вилла» – «Шеффилд Юнайтед»
Фото: Getty Images
Английская классика.
«Астон Вилла» принимала «Шеффилд Юнайтед» в первом матче АПЛ после рестарта (0:0).
В концовке первого тайма случился страннейший эпизод – после подачи игрока гостей со штрафного вратарь «Виллы» Эрьян Нюланд неудачно зафиксировал мяч и залетел вместе с ним в ворота. Футболисты «клинков» набросились на судью с претензиями, но Майкл Оливер только указывал на часы – система определения гола не зафиксировала, что мяч полностью пересек линию ворот. Был ли гол на самом деле – судите сами.
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Твиттер «Шеффилда» иронично отреагировал на эпизод эмодзи с перевернутой улыбкой.
- Матч закончился без голов.
- «Шеффилд» занимает шестое место в АПЛ, «Вилла» – 19-е.
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