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Артета хочет продлить Луиса, но это худшее решение. Давид превращает «Арсенал» в посмешище

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Давид Луис

Фото: Getty Images

Автор:Александр Непраш
через 4 минут

Бразилец превратился в одного из слабейших защитников АПЛ.

За сутки до долгожданного матча с «Ман Сити» главный тренер «канониров» вдруг заявил: «Я действительно доволен Давидом и хочу, чтобы он остался с нами. Он был образцом для подражания с тех пор, как я пришел в клуб». Столь сахарная речь Микеля была направлена в сторону Луиса, контракт у клуба с которым истекает 30 июня. Понимания по продлению контракта хотя бы до конца текущего сезона нет, но Артета явно не желает расставаться с «образцом для подражания». О привозах бразильца уже давно ходят легенды, но после подобных слов от испанского специалиста многие ожидали увидеть Давида в старте.

Не дождались. Луис начал игру на скамейке и фанаты уже словили диссонанс – сначала ты хвалишь игрока, а на следующий день он не выходит в старте. Но звездный час Луиса в матче с «Ман Сити» все же настал: на 24-й минуте бразилец выскочил на поле вместо травмированного Пабло Мари и устроил великолепное шоу. Сначала бразилец несколько раз неудачно отыгрывал в эпизодах с плотными ударами от хозяев, но прямой виной не отличался. Зато на второй добавленной минуте первого тайма Давид попытался перехватить передачу от Де Брёйне бедром, однако просто пульнул мяч вверх и подарил его Рахиму Стерлингу – тот не сплоховал и открыл счет в матче. Бразильцу показалось мало одной результативной ошибки и на 49-й минуте он упорно держал за плечо Мареза до тех пор, пока тот не свалился в штрафной лондонцев. Итог – пенальти в ворота Лено и красная карточка бразильцу. «Твиттер» заполнился картинками клоунов разных мастей и плачущими фанатами «Арсенала». Занавес.

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С учетом компенсированного времени, Луис провел на поле 28 минут. Подобный бенефис стал первым за последние 5 лет в АПЛ: в 2015 году Карл Дженкинсон из «Вест Хэма» также отличился результативным привозом, пенальти в свои ворота и красной карточкой в матче с «Борнмутом». Но Давиду и здесь нет равных: англичанину на сбор подобного урожая понадобилось 79 минут, Луис в сумме справился меньше, чем за тайм. Кто-то вспомнил и Ивана Кордобу, который после выхода на замену в похожем стиле зажег в «Интере» в далеком 2011-м году против «Брешии»: парню понадобилось 25 минут, чтобы получить красную и привезти пенальти после выхода со скамейки. Вот только Иван не совершал результативной ошибки, приведшей к голу, да и пенальти Жулио Сезар в том моменте взял. Бразилец же сорвал настоящий джекпот.

И подобный бенефис Луиса – не разовая акция. В этом сезоне Давид четырежды привез пенальти, он худший по этому показателю, у остальных защитников – не больше двух. Сегодняшним пенальти он повторил анти-рекорд, который до этого удерживало шесть человек в АПЛ: Люк Нийхольт и Кен Монку в сезоне 1993/94, Клаус Лундеквам в сезоне 1999/00, Ибраима Сонко в сезоне 2007/08, Гари Колдуэлл в сезоне 2011/12 и Жозе Фонте в сезоне 2016/17 были виновны в четырех пенальти. У бразильца есть еще минимум одна игра (из-за удаление он пропустит следующий матч), чтобы стать единоличным лидером по данному показателю. А если контракт Луиса будет продлен до конца сезона согласно рекомендации ФИФА, то Давид сможет проявить себя еще в восьми матчах чемпионата. В этих же восьми встречах может увеличится и статистика результативных ошибок бразильца за текущую кампанию: на момент приостановления АПЛ он совершил 32 ошибки, приведших к голам за последние два сезона – по 16 на каждый из них. Сегодня он записал в свой «актив» целых два привоза. Сколько будет по окончании чемпионата?

Особенно смешно на фоне подобной статистики читать слухи о возможном переходе Луиса в РПЛ. Недавно зарубежные источники сватали бразильца в «Зенит»: якобы, защитник может прийти на замену бывшему партнеру Давида по «Челси» Браниславу Ивановичу. Но кроме потери огромных денег, которые запросит агент для самого игрока и для себя, «Зенит» также окажется в ситуации, при которой бразилец станет вожаком южноамериканской части раздевалки действующих чемпионов России. Малком, Сантос, Осорио, Барриос, Ригони спокойно найдут общий язык с весельчаком Луисом, который вполне может променять футбол на куда более интересные вещи в России и кутить вместе с новыми друзьями. Да и лимит, который будет действовать с нового сезона, явно не располагает к тому, что «Зенит» пополнит бразилец, который мало заинтересован в развитии.

После матча с «Ман Сити» Луис довольно ясно дал понять, что не собирается покидать «Арсенал»: «Мне нравится здесь находится, я хочу остаться. Тренер это знает, он также хочет этого. Поэтому мы ждем решений». Артета подтвердил слова Давида, заявив, что его мнение о бразильце из-за случившегося не изменилось. Подобные выстрелы с двух фронтов явно настроят против Артеты ранее лояльных к нему фанатов – они просто устали от клоунады в обороне, которая, прежде всего, происходит из-за постоянных шоу от Луиса. «Король нонсенса» – это и вправду лучшее прозвище для бразильца.

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