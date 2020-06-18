К матчу добавили 11 минут.

Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон жестко вырубил защитника своей команды Эрика Гарсию в матче 29-го тура АПЛ против «Арсенала».

19-летний Гарсия бежал к своим воротам и боролся за мяч с соперником, а на перехват на большой скорости выскочил Эдерсон. Произошло неумышленное столкновение, защитник упал и остался лежать на газоне.

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К моменту выхода на поле врачей футболист потерял сознание, его унесли на носилках c кислородной маской. Команды доигрывали матч в формате 10 на 10 – ранее у «Арсенала» был удален Давид Луис, а у «Сити» не осталось замен.

Инцидент растянулся на долгое время, к основному времени добавили 11 минут.

«Сити» выиграл со счетом 3:0.

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