Артета не винит футболиста.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета и защитник Давид Луис прокомментировали поражение от «Манчестер Сити» в матче 29-го тура.

«С первой минуты все пошло не так. Все плохое, что могло произойти, произошло сегодня. Давид Луис – очень честный и прямой человек, мое мнение о нем не изменилось. И не изменится из-за того, что у него был сложный матч», – цитирует Артету BBC.

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33-летний Луис, сделавший несколько результативных ошибок и заработавший удаление, взял вину на себя. «Виновата не команда, а я. Тренер хорош, ребята играли хорошо. Это моя вина. Все дело в моем контракте – мне следовало как можно скорее решить свое будущее, а я этого не сделал. Но не хочу использовать это как оправдание. Виноват я, вот и все. Мне нравится в «Арсенале», я хочу остаться. Тренер знает это и тоже хочет, чтобы я остался», – сказал футболист.

Ошибка Луиса привела к голу Рахима Стерлинга, а затем он привез пенальти на Рияде Марезе и получил красную карточку. Бразилец провел на поле 28 минут с момента выхода на замену.

«Сити» выиграл со счетом 3:0.

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