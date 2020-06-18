Гол должен был быть засчитан.

В матче 29-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Шеффилдом» не сработала система HawkEye (система определения гола), из-за чего мяч «Шеффилда» не был засчитан. Компания извинилась за ошибку.

«HawkEye приносит безоговорочные извинения Английской Премьер-лиге, «Шеффилд Юнайтед» и всем, кто был задет этой ситуацией», – говорится в заявлении, которое цитирует BBC.

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Эксперты компании подтвердили, что мяч полностью пересек линию ворот, и гол должен был быть засчитан. По их мнению, система не сработала, так как специальным камерам либо ненамеренно помешал вратарь или защитник, либо они были закрыты стойкой ворот.

Матч завершился со счетом 0:0.

«Шеффилд» занимает шестое место в АПЛ, «Вилла» – 19-е.

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