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Компания HawkEye извинилась за незасчитанный гол «Шеффилда» и объяснила, почему система не сработала

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Незасчитанный гол «Шеффилда»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 7 минут

Гол должен был быть засчитан.

В матче 29-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Шеффилдом» не сработала система HawkEye (система определения гола), из-за чего мяч «Шеффилда» не был засчитан. Компания извинилась за ошибку.

«HawkEye приносит безоговорочные извинения Английской Премьер-лиге, «Шеффилд Юнайтед» и всем, кто был задет этой ситуацией», – говорится в заявлении, которое цитирует BBC.

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Эксперты компании подтвердили, что мяч полностью пересек линию ворот, и гол должен был быть засчитан. По их мнению, система не сработала, так как специальным камерам либо ненамеренно помешал вратарь или защитник, либо они были закрыты стойкой ворот.

  • Матч завершился со счетом 0:0.
  • «Шеффилд» занимает шестое место в АПЛ, «Вилла» – 19-е.

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