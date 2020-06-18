Футболист доиграет Бундеслигу-2019/20 и уедет в Лондон.

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер подписал контракт с «Челси».

Лондонский клуб официально сообщил о трансфере 24-летнего футболиста, который доиграет сезон-2019/20 в Бундеслиге. Он начнет тренировки с новым клубом в июле после прохождения медосмотра. По разным данным, сумма сделки варьируется от 53 до 60 миллионов евро. Журналист Николо Скира сообщал, что 15% от суммы получит «Штутгарт», за который футболист выступал до «Лейпцига».

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«Я рад присоединиться к «Челси», это очень важный момент моей карьеры. Хочу поблагодарить «РБ Лейпциг» и болельщиков за четыре фантастических года, которые навсегда останутся в моем сердце. С нетерпением жду следующего сезона, который проведу с новыми партнерами, новым тренером и, конечно, фанатами «Челси». Впереди у нас очень успешное будущее», – сказал Вернер.

Тимо забил 32 мяча в 43 матчах сезона-2019/20.

«Лейпциг» борется за второе место Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».

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