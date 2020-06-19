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«Его мозг мутировал». Канисарес раскритиковал Гвардиолу за поддержку независимости Каталонии

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Сантьяго Канисарес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

Достаточно жесткие слова от бывшего товарища по сборной.

Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за поддержку взглядов о независимости Каталонии.

«Его нет в чате сборной. Не знаю, что с ним случилось, я потерял с ним связь. В чате есть все, кто выступал на Олимпиаде, кроме Гвардиолы. Возможно, потому что он сейчас самый известный из нас. Я не критикую его за то, что он не в чате, понимаю, что у него много стресса. Есть Луис Энрике и Абелардо, а его нет.

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Мне очень плохо, когда он плохо говорит об Испании. Не знаю, когда его мозг мутировал. Он неплохой парень, но я не знаю, кто управляет его политическим мозгом», – цитирует 50-летнего Канисареса AS.

  • Канисарес и Гвардиола в составе сборной Испании выиграли Олимпиаду-1992 в Барселоне.
  • Гвардиола – сторонник независимости Каталонии от Испании.

Гвардиола оставит «Сити» только ради политики. Пеп поддерживает сепаратизм и презирает Испанию

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