Сантьяго Канисарес
Фото: Getty Images
Достаточно жесткие слова от бывшего товарища по сборной.
Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес раскритиковал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу за поддержку взглядов о независимости Каталонии.
«Его нет в чате сборной. Не знаю, что с ним случилось, я потерял с ним связь. В чате есть все, кто выступал на Олимпиаде, кроме Гвардиолы. Возможно, потому что он сейчас самый известный из нас. Я не критикую его за то, что он не в чате, понимаю, что у него много стресса. Есть Луис Энрике и Абелардо, а его нет.
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Мне очень плохо, когда он плохо говорит об Испании. Не знаю, когда его мозг мутировал. Он неплохой парень, но я не знаю, кто управляет его политическим мозгом», – цитирует 50-летнего Канисареса AS.
- Канисарес и Гвардиола в составе сборной Испании выиграли Олимпиаду-1992 в Барселоне.
- Гвардиола – сторонник независимости Каталонии от Испании.
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