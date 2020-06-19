BBC включил Бруну Фернандеша в команду сезона после пяти игр. Это абсолютно заслуженно

Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»
Фото: Getty Images
Цифры говорят сами за себя.
29 января 2020 года – самый счастливый ден для фанатов «Манчестер Юнайтед» в таком несчастливом для всех году. Именно тогда на «Олд Траффорд» высадилось мощнейшее оружие, которое на полном серьезе конкурирует с Кевином де Брёйне за звание лучшего игрока в лиге.
Бруну Фернандеш обошелся манкунианцам всего в 55 миллионов евро и это безусловный успех. За скромные по предкарантинному рынку деньги «красные дьяволы» получили человека, который за пять матчей в АПЛ заслужил место в сборной сезона (!) по версии BBC, и уже отработал вложенный кэш чумовой статистикой.
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Перфоманс Бруну Фернандеша за несколько матчей в «Манчестер Юнайтед» действительно феноменальный. Вот цифры, которые это иллюстируют.
Короче говоря, игрока такого калибра «Манчестер Юнайтед» загубить не должен, а вот использовать его для возвращения к лучшим образцам очень даже должен.
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