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BBC включил Бруну Фернандеша в команду сезона после пяти игр. Это абсолютно заслуженно

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Бруну Фернандеш, «Манчестер Юнайтед»

Фото: Getty Images

Автор:Дмитрий Панферов
через час
@dmi_panferov11

Цифры говорят сами за себя.

29 января 2020 года – самый счастливый ден для фанатов «Манчестер Юнайтед» в таком несчастливом для всех году. Именно тогда на «Олд Траффорд» высадилось мощнейшее оружие, которое на полном серьезе конкурирует с Кевином де Брёйне за звание лучшего игрока в лиге.

Бруну Фернандеш обошелся манкунианцам всего в 55 миллионов евро и это безусловный успех. За скромные по предкарантинному рынку деньги «красные дьяволы» получили человека, который за пять матчей в АПЛ заслужил место в сборной сезона (!) по версии BBC, и уже отработал вложенный кэш чумовой статистикой.

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Перфоманс Бруну Фернандеша за несколько матчей в «Манчестер Юнайтед» действительно феноменальный. Вот цифры, которые это иллюстируют.

Короче говоря, игрока такого калибра «Манчестер Юнайтед» загубить не должен, а вот использовать его для возвращения к лучшим образцам очень даже должен.

«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед» – 1:1

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