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Кин: «После матча с «Тоттенхэмом» не позволил бы Де Хеа и Магуайру сесть в клубный автобус»

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«МЮ» пропустил от «Тоттенхэма»

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Экс-капитан жестко раскритиковал вратаря и защитника за пропущенный гол.

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин жестко раскритиковал вратаря Давида де Хеа и защитника Харри Магуайра за пропущенный гол от «Тоттенхэма» в матче 31-го тура АПЛ.

«Я в шоке от этого гола. За эти годы я видел в футболе многое, но этим голом просто возмущен. Не могу в это поверить – Шоу скидывает головой и бежит вперед? Поражен Магуайром – тем, что игрок международного уровня может так сделать. И мне до смерти тошно от этого вратаря.

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И это признанный вратарь международного уровня. Я ошеломлен. Магуайр и Де Хеа – я бы не позволил им сесть в автобус после матча, пусть бы ехали в Манчестер на такси. Мы пытаемся попасть в четверку лучших, даже не выиграть АПЛ – просто попасть в топ-4! О завоевании трофеев я и не говорю. Это шокирует, мне это противно. Магуайр, Де Хеа, вам должно быть стыдно», – цитирует 48-летнего Кина Sky Sports.

  • «МЮ» пропустил на 27-й минуте от Стивена Бергвейна и отыгрался с пенальти на 81-й.
  • Кин играл за «Юнайтед» в 1993-2005 годах, завершил карьеру в «Селтике» в 2006-м.

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