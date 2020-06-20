Лено повредил колено после столкновения с форвардом. Он погрозил врагу, как Акинфеев Веллитону

Бернд Лено («Арсенал»), Неаль Мопей («Брайтон»)
Фото: Getty Images
Бернд – третий выбывший игрок «Арсенала» за 1,5 тура.
Голкипер «Арсенала» Бернд Лено получил тяжелую травму в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Брайтона».
В конце первого тайма Лено вышел на перехват длинной передачи к краю штрафной. В момент прыжка и захвата мяча в голкипера врезался форвард хозяев Неаль Мопей.
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Бернд неудачно приземлился, подвернул правую ногу и остался на газоне.
К вратарю тут же подбежали врачи и унесли его на носилках с поля.
Лено увидел Мопея, грозно показал на него пальцем и что-то эмоционально выкрикнул сопернику.
Неаль развел руками и непонимающе ответил немцу.
На 40-й минуте в раму «Арсенала» встал резервный голкипер Эмилиано Мартинес.
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- По информации инсайдера Дэвида Орнстайна, у обоих травма голеностопа. Но испанский защитник точно выбыл до конца сезона и может лечь на операцию. У Джаки еще есть шансы сыграть.
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