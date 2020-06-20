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Лено повредил колено после столкновения с форвардом. Он погрозил врагу, как Акинфеев Веллитону

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Бернд Лено («Арсенал»), Неаль Мопей («Брайтон»)

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
28 минут назад

Бернд – третий выбывший игрок «Арсенала» за 1,5 тура.

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено получил тяжелую травму в матче 30-го тура чемпионата Англии против «Брайтона».

В конце первого тайма Лено вышел на перехват длинной передачи к краю штрафной. В момент прыжка и захвата мяча в голкипера врезался форвард хозяев Неаль Мопей.

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Бернд неудачно приземлился, подвернул правую ногу и остался на газоне.

К вратарю тут же подбежали врачи и унесли его на носилках с поля.

Лено увидел Мопея, грозно показал на него пальцем и что-то эмоционально выкрикнул сопернику.

Неаль развел руками и непонимающе ответил немцу.

На 40-й минуте в раму «Арсенала» встал резервный голкипер Эмилиано Мартинес.

  • Это уже третья вынужденная замена лондонского клуба за 1,5 матча АПЛ. Во встрече против «Манчестер Сити» в первом тайме из-за повреждений досрочно покинули поле Гранит Джака и Пабло Мари.
  • По информации инсайдера Дэвида Орнстайна, у обоих травма голеностопа. Но испанский защитник точно выбыл до конца сезона и может лечь на операцию. У Джаки еще есть шансы сыграть.

Артета хочет продлить Луиса, но это худшее решение. Давид превращает «Арсенал» в посмешище

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