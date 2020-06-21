У «Эвертона» есть крутой фанат: он собрал 500 тысяч фунтов для бедных детей и везде ходит в плавках

Из-за карантина он смотрел мерсисайдское дерби дома. В трусах.

Кто-то любит чемпионат Англии за брутальность на поле и лучших в мире тренеров. Кто-то за игроков и бескомпромиссных судей. А еще Англию можно любить за безумных фанатов, которые готовы жертвовать собой ради своего клуба и благих дел.

Есть такой парень и среди болельщиков «Эвертона». Мик Каллен больше известный, как Спидо Мик, – настоящая легенда «ирисок». Ему 55, он работает светотехником в Лондоне, но поддерживает синий клуб Мерсисайда.

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Мик стал популярным совсем не из-за этого. Возможно, Каллен – главный английский благотворитель, который уже долгое время появляется на публике исключительно в плавках и с шарфом с символикой «Эвертона». История Спидо Мика и трусов началась еще в 2014-м. Ради сбора средств для общежитий для бездомных Каллен переплыл пролив Ла-Манш. Фанат «Эвертона» рассчитывал собрать хотя бы две тысячи фунтов (около 180 тысяч рублей по нынешнему курсу), но получил в 15 раз больше. Очевидно, что делал это Мик в плавках, которые позже стали его главным атрибутом и на футбольных стадионах. «Я переплыл Ла-Манш в плавках, а потом подумал, что постоять в них 90 минут на футбольном стадионе не такая уж и большая проблема», – вот так просто родился образ Спидо (Speedo – плавки на английском) Мика.

Мик Каллен, фанат «Эвертона» Фото: Imago

После покорения Ла-Манша Каллен воодушевился другой идеей – пройти от Ливерпуля до «Уэмбли», где его любимый «Эвертон» играл против «Манчестер Юнайтед» в полуфинале Кубка Англии-2015/16. «Я безумец. Я собираюсь спать по ночам в отелях и беру с собой как можно меньше вещей», – сообщил Мик в интервью, а потом преодолел около 350 километров в плавках и шарфе. Каллен успел к матчу, в котором «ириски» уступили, но главное собрал средства для ливерпульского хосписа. Сумма опять оказалась выше установленной перед стартом – Мик ставил планку в 30 тысяч фунтов, а заработал и передал на благотворительность 50. За это Каллена даже номинировали на награду «Гордость Британии»-2016, которую, например, получал Ричард Брэнсон, но лучшим фанат «Эвертона» не стал.

На этом благотворительные подвиги фаната «Эвертона» не закончились, а амбиции только выросли. Зимой 2020-го Спидо Мик вознамерился пройти в плавках через всю Великобританию в и собрать для детей из неблагополучных семей 300 тысяч фунтов. Ему предстояло пройти около 1000 миль (1609,34 км) от Джон-о'Гротса до Лендс-Энда – крайних точек Великобритании на юго-западе и северо-востоке. Мик сделал и это, несмотря на штормы «Сиара» и «Деннис», из-за которых в Великобритании отменяли авиа- и железнодорожное сообщение. На финише Спидо Мика встречали благодарные люди, а он жизнерадостно шутил про плавки: «Они предназначены для того, чтобы мокнуть. Так что шторм не проблема».

О трипе Каллена написали The Guardian, BBC и еще десяток английских газет попроще. Написать действительно было о чем – вместо целевых 300 тысяч Мик собрал около полумиллиона фунтов (почти 43 миллиона рублей). Поздравил Мика и официальный твиттер «Эвертона», а Карло Анчелотти в личной беседе спросил у болельщика, почему он не двинул в путь летом.

Возможно, все дело в том, что преодоление мерзкой английской зимы в плавках вызвало больший общественный резонанс, чем возможный летний трип. Каллену же ради повышения сборов нужен был именно он. «Долгое время я нуждался в такой же помощи и поддержке, ради которой тружусь сейчас. Я был бездомным, с раннего возраста пил и употреблял наркотики. Я был безнадежен, но сейчас хочу помочь таким же людям, каким был я сам», – говорил Каллен в одном из интервью после пересечения Англии.

Совсем скоро после завершения благотворительного трипа Каллена чемпионат Англии прервали из-за коронавируса, и Мик не смог ходить на любимый «Эвертон» три месяца. Сейчас же АПЛ вернулась, а Спидо Мик остался верен своему одеянию и дома перед телевизором.

Кажется, этого парня может остановить только пандемия. Других преград для него нет.

«Эвертон» – «Ливерпуль» – 0:0

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