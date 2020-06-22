Athletic: 3 игрока «Арсенала» сели на карантин за несколько дней до матча с «Сити»

Александр Ляказетт, Бенжамен Менди
Фото: Getty Images
В клубе творился хаос прямо перед рестартом АПЛ.
Один из игроков «Арсенала» сдал положительный тест на коронавирус за пару дней до рестарта АПЛ.
«Канониры» готовились к матчу против «Сити», когда тест одного из футболистов на COVID-19 дал положительный результат. Неназванный игрок и двое других, контактировавших с ним на тренировочной базе, были отправлены на карантин. Как сообщает The Athletic, трио пропустило три дня тренировок – после этого все трое сдали отрицательные тесты и получили добро на участие в игре с «горожанами» буквально накануне матча.
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