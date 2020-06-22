«Дрогба клал по 46 мячей за сезон». Моуринью высмеяли за ошибку со статой Дидье

Вероятно, Особенный посмотрел не в ту колонку.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал о периоде работы в «Челси» с ивуарийским нападающим Дидье Дрогба.

«Вам легко посмотреть, сколько мячей Харри Кейн забил при мне. Просто обратитесь к базе данных и убедитесь, сколько Харри сыграл при мне и сколько голов положил. Чтобы не терять ваше время, я скажу, что у меня было несколько форвардов, которые сыграли под моим руководством и были неплохи.

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Я работал с одним парнем по фамилии Дрогба. Он сыграл за нас четыре сезона и забил 186 мячей, что дает в среднем по 46 голов за сезон», – написал Моуринью в ответ на замечание Пола Мерсона, что Кейн никогда не забьет при Особенном 25-30 мячей за сезон. Его цитирует газета The Evening Standard.

Автор The Athletic UK Майкл Кокс обратил внимание на цитату про Дрогба и проверил факты.

«Дидье забил меньше половины от этого числа. Он сыграл 184-187 матчей, в зависимости от того, как посчитать. Кажется, Жозе посмотрел не в ту колонку», – написал Кокс в твиттере.

Аккаунт Opta тоже провел фактчекинг статистики ивуарийца и уточнил, что Дрогба за «Челси» Моуринью стал автором всего 73 голов, а вовсе не 186.

Дидье выступал за «синих» при Жозе в сезонах-2004/05, 2005/06, 2006/07, начале чемпионата-2007/08 и в 2014/15.

Всего на счету Дрогба 164 гола в 381 матче за «Челси».

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