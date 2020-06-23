Во время матча «Сити» – «Бёрнли» над «Этихадом» пролетел самолет с надписью White Lives Matter

Растяжка над «Этихадом»
Фото: Getty Images
Виновных фанатов «Бёрнли» накажут.
Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Бёрнли» над стадионом появился самолет с провокационной растяжкой.
Инцидент произошел после акции футболистов в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны) – игроки встали на одно колено. Затем над «Этихадом» покружился самолет с надписью White Lives Matter Burnley (Жизни белых важны).
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The Telegraph сообщает, что «Бёрнли» пообещал выдать пожизненный бан фанатам, ставшим авторами перфа.
- «Сити» разгромил «Бёрнли» со счетом 5:0.
- Движение Black Lives Matter набрало популярность в мире после убийства американскими полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда.
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