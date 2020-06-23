Во время матча «Сити» – «Бёрнли» над «Этихадом» пролетел самолет с надписью White Lives Matter

Виновных фанатов «Бёрнли» накажут.

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» – «Бёрнли» над стадионом появился самолет с провокационной растяжкой.

Инцидент произошел после акции футболистов в поддержку движения Black Lives Matter (Жизни темнокожих важны) – игроки встали на одно колено. Затем над «Этихадом» покружился самолет с надписью White Lives Matter Burnley (Жизни белых важны).

Чемпионат Англии Athletic: 3 игрока «Арсенала» сели на карантин за несколько дней до матча с «Сити» 18 ЧАСОВ НАЗАД

The Telegraph сообщает, что «Бёрнли» пообещал выдать пожизненный бан фанатам, ставшим авторами перфа.

«Сити» разгромил «Бёрнли» со счетом 5:0.

Движение Black Lives Matter набрало популярность в мире после убийства американскими полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда.

Неизвестные подбросили в бокс единственного темнокожего гонщика NASCAR висельную петлю

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Чемпионат Англии «Его мозг мутировал». Канисарес раскритиковал Гвардиолу за поддержку независимости Каталонии 19/06/2020 В 07:57