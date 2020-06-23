Футбол
Чемпионат Англии

Агуэро травмировал мениск, его прооперируют в Барселоне

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Серхио Агуэро получил травму

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
24 минут назад

Степень тяжести повреждения определят в ближайшие дни.

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил травму во время матча 30-го тура АПЛ против «Бёрнли». Отец футболиста рассказал, что форварду потребуется операция.

«Недавно я с ним разговаривал. Колено беспокоило его на протяжении недели. У Серхио травма мениска, скоро ему сделают МРТ и определят степень ее тяжести. Думаю, в четверг или пятницу его прооперируют в Барселоне, как это было в прошлый раз», – цитирует Лионеля дель Кастильо Marca.

Чемпионат Германии

Левандовский назвал топ-5 нападающих мира

16/05/2020 В 21:40
  • 32-летний Агуэро травмировался в конце первого тайма. «Сити» выиграл у «Бёрнли» со счетом 5:0.
  • Перед ЧМ-2018 он перенес артроскопию на левом колене.

TV3: игроки «Барсы» во главе с Де Йонгом недовольны медштабом клуба

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Англии

Агуэро: «Большинство футболистов боятся играть – у них семья, дети»

01/05/2020 В 14:54
Чемпионат Англии

Mirror: Агуэро покинет «Сити», если CAS подтвердит бан на еврокубки

08/03/2020 В 16:14
По теме
ФутболЧемпионат АнглииМанчестер СитиБёрнлиБольше
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Чемпионат России

«Зенит» может заменить лучшего защитника РПЛ на клоуна. Это будет ошибкой

ЧЕРЕЗ ЧАС
Лига чемпионов УЕФА

The Athletic: «Реал» настаивает на переносе ответки с «Сити» на нейтральное поле

ЧЕРЕЗ 5 МИНУТ
Футбол

Марадона спустил с себя штаны и показал голые ягодицы во время танца с женщиной

2 ЧАСОВ НАЗАД
Чемпионат России

Один из игроков «Уфы» подозревается в коронавирусе

3 ЧАСОВ НАЗАД

Последние видео

Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

00:01:32
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

00:25:46
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Кровь и боль в матче «Хёугесунн» – «Бранн»: игроки столкнулись головами и чудом поднялись с газона

00:01:07
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Нападающий «Старта» забил красоту едва уловимым движением пятки

00:01:28
Play Icon

Тренды

Чемпионат России

Гончаренко провалил миссию в ЦСКА. При нем топ-клуб стал середняком

ВЧЕРА В 09:00
Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

ВЧЕРА В 06:29
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Рублев смял Зверева и выиграл группу на Adria Tour

ВЧЕРА В 20:54
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Дрон помешал Звереву выполнить подачу в матче с Рублевым

ВЧЕРА В 16:07
Play Icon
Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

20/06/2020 В 21:41
Чемпионат России

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

20/06/2020 В 20:55
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

20/06/2020 В 21:20
Play Icon
Чемпионат России

Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист

20/06/2020 В 15:03
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

19/06/2020 В 21:22
Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

19/06/2020 В 05:45
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

18/06/2020 В 09:34
Play Icon
Play Icon
Снукер

Ронни открыл игровой день сотней. И сделал это максимально легко

09/06/2020 В 17:08
Play Icon
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалВо время матча «Сити» – «Бёрнли» над «Этихадом» пролетел самолет с надписью White Lives Matter
Следующий материалThe Athletic: «Реал» настаивает на переносе ответки с «Сити» на нейтральное поле