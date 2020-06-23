Агуэро травмировал мениск, его прооперируют в Барселоне

Степень тяжести повреждения определят в ближайшие дни.

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил травму во время матча 30-го тура АПЛ против «Бёрнли». Отец футболиста рассказал, что форварду потребуется операция.

«Недавно я с ним разговаривал. Колено беспокоило его на протяжении недели. У Серхио травма мениска, скоро ему сделают МРТ и определят степень ее тяжести. Думаю, в четверг или пятницу его прооперируют в Барселоне, как это было в прошлый раз», – цитирует Лионеля дель Кастильо Marca.

Чемпионат Германии Левандовский назвал топ-5 нападающих мира 16/05/2020 В 21:40

32-летний Агуэро травмировался в конце первого тайма. «Сити» выиграл у «Бёрнли» со счетом 5:0.

Перед ЧМ-2018 он перенес артроскопию на левом колене.

TV3: игроки «Барсы» во главе с Де Йонгом недовольны медштабом клуба

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке

Чемпионат Англии Агуэро: «Большинство футболистов боятся играть – у них семья, дети» 01/05/2020 В 14:54