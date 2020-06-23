Агуэро травмировал мениск, его прооперируют в Барселоне

Серхио Агуэро получил травму
Фото: Getty Images
Степень тяжести повреждения определят в ближайшие дни.
Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро получил травму во время матча 30-го тура АПЛ против «Бёрнли». Отец футболиста рассказал, что форварду потребуется операция.
«Недавно я с ним разговаривал. Колено беспокоило его на протяжении недели. У Серхио травма мениска, скоро ему сделают МРТ и определят степень ее тяжести. Думаю, в четверг или пятницу его прооперируют в Барселоне, как это было в прошлый раз», – цитирует Лионеля дель Кастильо Marca.
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- 32-летний Агуэро травмировался в конце первого тайма. «Сити» выиграл у «Бёрнли» со счетом 5:0.
- Перед ЧМ-2018 он перенес артроскопию на левом колене.
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